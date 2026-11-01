Particulièrement ému au moment du deuxième but de Corentin Tolisso, Paulo Fonseca a cherché à noyer le poisson concernant son avenir à l'OL. Mais son incapacité à dire s’il sera sur le banc contre la Real Sociedad laisse clairement planer un départ dans les prochains jours.
La question n’est presque plus de savoir s’il va partir ou non. Mais bien de savoir quand sera acté ce départ. Ce dimanche, il n’y en avait que pour Paulo Fonseca et c’était fort logique après les différentes informations sorties ces derniers jours dans la presse. L’entraîneur portugais vivait-il sa dernière au Parc OL face à Angers ? à cette question posée après la victoire 2-0, Fonseca s’est contenté de répondre : "Honnêtement, je ne sais pas". Une ligne de conduite qu’il s’est efforcé de garder quand il a fallu expliquer la célébration des joueurs de l’OL sur le deuxième but. "J’aime beaucoup ce groupe, nous avons une connexion très forte. C’était seulement l’émotion d’une personne qui aime beaucoup ses joueurs."
"Ce que je peux dire c'est que je serai avec le groupe lundi matin"
Assurant qu’il "ne peut rien dire mais qu'il existe une possibilité en ce moment", Paulo Fonseca a malgré tout dit peut-être plus que ce qu’il pense. En effet, à la question de savoir s’il sera bien sur le banc contre la Real Sociedad et Brest, l’entraineur lyonnais a répondu un "je ne sais pas" qui pourrait bien dissiper tous doutes quand à son envie de poursuivre l’aventure dans la capitale des Gaules plutôt que de rejoindre le Sporting Portugal, son club de cœur. Finalement, la seule chose dont on est certain ce dimanche soir est que Paulo Fonseca sera là "demain (lundi) matin avec le groupe" pour préparer le match de Ligue Europa, qu'il n'est pas sûr de vivre... Cette affirmation sera-t-elle vraie lundi soir ? Personne ne le sait, mais les jours de Fonseca à l’OL semblent plus que jamais comptés.
ah bon il ne sait pas s'il sera sur le banc contre la real sociedad , tout va bien pour préparer ce match sereinement .
Je n'ai pas lu les publications aujourd'hui ni l'avalance de commentaires postés ce matin , aussi je suis un peu tombé des nues ce soir quand il a été question de parler de son départ .
Le « joueur » le mieux payé du club…salaire LDC alors qu’on l’a raté 2 fois, pas une hérésie de le « vendre » alors qu’on doit économiser de partout.
Un gars quand même hyper pro (+ le staff), qui a fait des miracles avec l’effectif à dispo…
Et puis assez humain finalement, je ne pense pas que tout cela soit « fake », les larmes, les émotions…
Honnêtement il sera regretté je pense…on sait ce qu’on perds mais pas ce qu’on va gagner…
Motta ?! Je crois que certains vont vite regretter Paulo 😂
Borges n'a meme pas été viré du sporting encore 😑
Avec 2,16 pts de moyenne par match depuis qu'il est en poste...
C'est un siege ejectable là bas!
C'est pas bien 2,16 points par match ?
Si, c'est énorme, c'est d'autant plus compliqué de faire mieux
Non, mais son Président l'a prévenu qu'il cherchait un successeur!
Rien que d'en parler, je trouve ça dingue ! Mais à quelle époque on a vu des coachs débauchés en pleine saison, même pas au mercato d'hiver? C'est tellement nouveau, que le marché des coachs n'est pas concerné par les règles du marché des transferts... Ça va venir...
Et comme prochaine étape, je vois bien un marché des directeurs sportifs, avec des indemnités de transfert...
Le foot n'a vraiment plus aucune identité.
oui ça devient complètement aberrant , le débauchage en plein début de saison , je n'ai encore jamais vu ça ; mais ça va peut être devenir standard .
Quant aux DS , je me demande si MLJ ne va pas se faire débaucher lui aussi en cours de cette saison , puisque le foot marche sur la tête .
Je le redoute aussi en effet. De toute façon, pour 5me, il partira, content ou pas.
Le marché des coachs/DS a déjà fait intervenir des indemnités de transfert (rachat du contrat CDD+bonus)
Je sais bien Gune. Mais c'est à la marge. Et en cours de saison, ça doit être rare. Sauf dans les petits championnats qui prennent l'argent dès qu'ils peuvent tellement c'est compliqué. Mais attends ? Ne serait on pas dans un petit championnat qui prend l'argent dès qu'on peut ?
Et pour les DS en revanche, j'ai pas en mémoire. Il ne doit pas en avoir des masses. Donc parler de marchés des transferts de ds, bah c'est prématuré. Et à mon avis ça viendra. Et peut être même que Mathieu Louis Jean sera l'un des premiers...
Enfin, moi je n'en pouvais plus de ce coach si peu audacieux et tellement prévisible ...
Si seulement Pierre SAGE pouvait revenir ...
HOME SWEET HOME ...
Partir ou rester
Quand le départ est donné
Faire comme les autres
Qui font que s'en aller
Faut-il suivre leur boussole
Ou rester cloué au sol ?
Nos vies malgré nous
Voyagent enracinées
Se faire depasser
Voir s'éloigner l'arrivée
Pour n'être pas parti du bon coté
Aller à contre courant
Sans jamais passer devant
Tenir malgré tout
Juste pour avancer
Et si on laissait faire
Le temps
Le temps d'être à sa place
Toujours vivant
Et si on se donnait le temps
De se voir face à face
Tout simplement
Se laisser faire
Sans decider
Partir ou rester
https://youtu.be/HhJq9hARYVM?si=ZdexM4ntd2A-3q02
Super beau juni
une chanson peu connue de calo , mais si belle ....
Reste Paulo , tu as le vestiaire avec toi , les dirigeants aussi .
Et n'est ce pas un grand et beau défi de remettre l'OL en haut de l'affiche , lui faire retrouver la LDC , là ou tous les coachs précédents ont échoué depuis des années maintenant ?
Je ne crois pas qu'il aura le loisir de se poser cette question là...
Et puis en plus, je ne suis pas certain que ça fasse le poids par rapport aux perspectives sportives du sporting. En plus, eux, ils n'ont aucun problème avec son salaire et celui du staff...
Attendez mais ?? Le sporting aurait plus de moyens que l'ol ???
Bientôt ils vont nous prendre Merah pour 10me...
Je l'ai dis ce matin, je ne le vois pas passer a côté de cette opportunité car c est son club de coeur.
Comment lui en vouloir.
Ce qu'on retiendra pour ma part, c est ses qualités humaines et sa faculté a faire progresser des joueurs et a avoir un groupe avec une belle cohésion.
Depuis pierre sage, il faut reconnaître qu'on a retrouver une équipe et de belles valeurs qu'on avaient oublié pendant trop d années.
Le négatif, et ce sur quoi il doit progresser, c est ses lectures de matchs et sa gestion de match.
Dans les matchs qui comptent, il n'y arrive pas c est un constat clair et factuel.
Ça reste pour moi un coach qui aura fait de belles choses et dont le garderais un beau souvenir, encore une fois sur le côté humain.
On a vu aussi le soutien qu'il a eu du club mais usi des tribunes et je pense qu'il le sait.
Bon vent a lui et surtout bonne chance.
De notre côté, ça va être difficile
"Ce qu'on retiendra pour ma part, c est ses qualités humaines"... Glups !...
Le mec se barre en pleine saison, alors que personne ne lui demande de le faire (la direction pour le fric ? j'ai du mal à le croire : ils ne sont pas idiots et connaissent le risque d'en perdre beaucoup avec un changement de coach pas préparé), il se barre d'un club qui l'a soutenu après son pétage de plomb et ses x mois de suspensions, de belles qualités humaines en effet ???
Il montre que sa carrière et ses choix personnels valent davantage pour lui que la reconnaissance et le respect du club, et cela n'est pas bien beau, non ?
Blasé ou remonté contre ce foot là (celui qui permet qu'un coach se barre en novembre, entre deux matchs ?)... Un peu les deux à la fois...
En tout cas Paulo et ses larmes j'ai du mal à compatir : s'il a tant de peine il n'a qu'à rester ! Pour le coup le contexte lui permet (les joueurs l'aiment bien, le staff ne peut pas lui reprocher grand chose et les supporters sont assez partagés mais même ceux qui ne l'apprécient pas préfèrent qu'il reste au moins jusqu'à la trève pour préparer sereinement son remplacement...)
Mais Paulo, si t'es aussi peu reconnaissant et peu professionnel et ben au revoir, bon vent, et stp ne reviens jamais !
S'il quitte le navire au premier appel du pied de son club de coeur , ce serait assez piteux , et même irrespectueux pour ce qu'à fait le club pour lui , j'ose espérer que ce n'est pas le cas .
Apparemment on sera fixé très rapidement , mais à la place de Michelle Kang , j'aurais le sentiment de me faire trahir ...
Tout pareil !
https://www.footmercato.net/a34167756160799013-ol-accord-trouve-entre-le-sporting-et-fonseca