Particulièrement ému au moment du deuxième but de Corentin Tolisso, Paulo Fonseca a cherché à noyer le poisson concernant son avenir à l'OL. Mais son incapacité à dire s’il sera sur le banc contre la Real Sociedad laisse clairement planer un départ dans les prochains jours.

La question n’est presque plus de savoir s’il va partir ou non. Mais bien de savoir quand sera acté ce départ. Ce dimanche, il n’y en avait que pour Paulo Fonseca et c’était fort logique après les différentes informations sorties ces derniers jours dans la presse. L’entraîneur portugais vivait-il sa dernière au Parc OL face à Angers ? à cette question posée après la victoire 2-0, Fonseca s’est contenté de répondre : "Honnêtement, je ne sais pas". Une ligne de conduite qu’il s’est efforcé de garder quand il a fallu expliquer la célébration des joueurs de l’OL sur le deuxième but. "J’aime beaucoup ce groupe, nous avons une connexion très forte. C’était seulement l’émotion d’une personne qui aime beaucoup ses joueurs."

"Ce que je peux dire c'est que je serai avec le groupe lundi matin"

Assurant qu’il "ne peut rien dire mais qu'il existe une possibilité en ce moment", Paulo Fonseca a malgré tout dit peut-être plus que ce qu’il pense. En effet, à la question de savoir s’il sera bien sur le banc contre la Real Sociedad et Brest, l’entraineur lyonnais a répondu un "je ne sais pas" qui pourrait bien dissiper tous doutes quand à son envie de poursuivre l’aventure dans la capitale des Gaules plutôt que de rejoindre le Sporting Portugal, son club de cœur. Finalement, la seule chose dont on est certain ce dimanche soir est que Paulo Fonseca sera là "demain (lundi) matin avec le groupe" pour préparer le match de Ligue Europa, qu'il n'est pas sûr de vivre... Cette affirmation sera-t-elle vraie lundi soir ? Personne ne le sait, mais les jours de Fonseca à l’OL semblent plus que jamais comptés.