Anthony Lopes retrouvera une nouvelle fois le Parc OL, ce dimanche, à l'occasion de la réception d'Angers par l'Olympique lyonnais. Cette fois-ci, l'ancien gardien de l'OL revient avec le maillot du SCO. Un rendez-vous particulier pour celui qui a passé près d'un quart de siècle à Lyon.

Arrivé à l'académie quand il était petit, le Portugais a grandi au sein du club rhodanien avant de devenir l'un des visages marquants de l'équipe première. Après des années de fidélité et de nombreux souvenirs partagés avec les supporters, son départ en 2024 a marqué la fin d'une longue histoire. Depuis, le portier a poursuivi sa carrière loin de Lyon, mais les retrouvailles avec son ancien public restent des moments à part.

Un premier retour chargé d’émotion avec Nantes

Le 30 novembre 2025, Anthony Lopes avait retrouvé le Parc OL pour la première fois sous les couleurs du FC Nantes. Malgré la défaite des Canaris (3-0), les supporters lyonnais lui avaient réservé un accueil chaleureux, avec des chants et une ovation. Cette première visite avait ainsi ravivé les souvenirs de ses nombreuses saisons à l'OL. Longtemps titulaire dans les buts lyonnais, Anthony Lopes avait accompagné plusieurs générations de joueurs et vécu les grandes soirées européennes du club.

Un nouveau chapitre avec Angers

Après son passage à Nantes, Anthony Lopes a rejoint Angers à l'été 2026. À 36 ans, le gardien portugais a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière et défend désormais les couleurs du SCO en Ligue 1. Ce samedi 31 octobre à 20 h 45, il retrouvera donc une nouvelle fois les tribunes lyonnaises, cette fois-ci dans un contexte différent.