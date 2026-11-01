Actualités
Anthony Lopes signe à Angers, après l'OL et le FC Nantes
Anthony Lopes signe à Angers, après l’OL et le FC Nantes (@AngersSCO)

OL - Angers : Lopes à Décines, un retour toujours particulier

  • par Enzo Catolino

    • Anthony Lopes retrouvera une nouvelle fois le Parc OL, ce dimanche, à l'occasion de la réception d'Angers par l'Olympique lyonnais. Cette fois-ci, l'ancien gardien de l'OL revient avec le maillot du SCO. Un rendez-vous particulier pour celui qui a passé près d'un quart de siècle à Lyon.

    Arrivé à l'académie quand il était petit, le Portugais a grandi au sein du club rhodanien avant de devenir l'un des visages marquants de l'équipe première. Après des années de fidélité et de nombreux souvenirs partagés avec les supporters, son départ en 2024 a marqué la fin d'une longue histoire. Depuis, le portier a poursuivi sa carrière loin de Lyon, mais les retrouvailles avec son ancien public restent des moments à part.

    Un premier retour chargé d’émotion avec Nantes

    Le 30 novembre 2025, Anthony Lopes avait retrouvé le Parc OL pour la première fois sous les couleurs du FC Nantes. Malgré la défaite des Canaris (3-0), les supporters lyonnais lui avaient réservé un accueil chaleureux, avec des chants et une ovation. Cette première visite avait ainsi ravivé les souvenirs de ses nombreuses saisons à l'OL. Longtemps titulaire dans les buts lyonnais, Anthony Lopes avait accompagné plusieurs générations de joueurs et vécu les grandes soirées européennes du club.

    Un nouveau chapitre avec Angers

    Après son passage à Nantes, Anthony Lopes a rejoint Angers à l'été 2026. À 36 ans, le gardien portugais a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière et défend désormais les couleurs du SCO en Ligue 1. Ce samedi 31 octobre à 20 h 45, il retrouvera donc une nouvelle fois les tribunes lyonnaises, cette fois-ci dans un contexte différent.

    à lire également
    Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
    OL - Angers SCO : avant-match, horaire, diffusion TV

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Anthony Lopes signe à Angers, après l'OL et le FC Nantes
    OL - Angers : Lopes à Décines, un retour toujours particulier 10:15
    Khalis Merah buteur lors de Lens - OL
    OL : "Il m'a beaucoup aidé", Merah évoque le rôle de son père 09:25
    Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
    OL - Angers SCO : avant-match, horaire, diffusion TV 08:45
    Ernest Nuamah (OL)
    OL - Angers : et si Nuamah s'offrait un nouveau rôle ? 08:00
    Paulo Fonseca lors de Fenerbahçe - OL
    OL : Fonseca pas encore parti, un successeur se déclare déjà 07:30
    OL Lyonnes joue à se faire peur à Montpellier, mais l'emporte largement (2-5) 31/10/26
    Cluver Sambi Mbungu à sa signature à l'OL avec Matthieu Louis-Jean
    OL - Angers : la surprise Cluver Sambi Mbungu dans le groupe 31/10/26
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    Hegerberg et Joseph titulaires... Revivez Montpellier - OL Lyonnes 31/10/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La réserve de l'OL au laser game / @Starlasergame
    OL : la réserve en mode cohésion au laser game 31/10/26
    Abner, Noah Nartey et Zachary Athekame après OL - Crystal Palace
    OL - Angers : un retour à la maison salvateur pour les Lyonnais ? 31/10/26
    Lily Yohannes félicitée par ses coéquipières lors d'OL Lyonnes - Inter Milan
    OL Lyonnes : le cap des 100 buts en phase de groupes de C1 31/10/26
    Micro DAZN sur les pelouses de Ligue 1
    Ligue 1 : l'appel d'offres des droits TV sera lancé le 3 novembre 31/10/26
    Les joueurs de l'OL sur un corner d'Angers
    OL - Angers : les Angévins plus à l'aise à l'extérieur ? 31/10/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes autour de Brand et Shrader en Ligue des champions
    OL Lyonnes : la mue réussie de Jule Brand 31/10/26
    Stéphane Gilli, entraîneur d'Angers
    Stéphane Gilli (Angers) "sait à quoi s'attendre" face à l'OL 31/10/26
    OL Académie : le programme du week-end 31/10/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes et de Montpellier avant le match
    Montpellier - OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV 31/10/26
    Paulo Fonseca en conférence de presse avant Fenerbahçe - OL
    OL - Mercato : Paulo Fonseca serait dans le viseur du Sporting Portugal 31/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut