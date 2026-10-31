Trois jours après la victoire contre l'Inter Milan en Ligue des champions, OL Lyonnes retrouve le championnat avec un déplacement sur la pelouse de Montpellier. Face à une équipe en deçà dans ce début de championnat, les Fenottes se doivent de poursuivre leur sans-faute.

Après un début de saison tonitruant, OL Lyonnes est leader incontesté de Première Ligue, loin devants ses poursuivants. Le bilan comptable est même parfait puisque les joueuses de Jonatan Giráldez n'ont réalisé que des victoires, avec au moins quatre buts inscrits lors de chaque rencontre. Elles abordent le déplacement face à Montpellier en pleine confiance avec l'objectif de poursuivre la série d'invicibilité. En parallèle, elles ont également remporté leur match de Ligue des champions face à l'Inter Milan, ce mercredi.

De son côté, Montpellier n'a plus gagné depuis la première journée et pointe à une maigre huitième place au classement. Elles restent notamment sur une défaite face au Paris Saint-Germain (1-0), lors de la dernière journée. En championnat, OL Lyonnes restent sur deux victoires face à l'Olympique de Marseille (5-0) et sur la pelouse du PSG (4-0).

Renard et Bacha enchaînent

Logiquement, l'entraîneur rhodanien a fait énormément tourner son 11 par rapport à l'affiche européenne. Seules Wendie Renard et Selma Bacha enchaînent une seconde titularisation. À retenir aussi la présence de Liana Joseph dès le coup d'envoi, ainsi que de Maissa Fathallah.

Le 11 d'OL Lyonnes : Belhadj - Bacha, Engen, Renard, Fathallah - Benyahia, Swierot, Shrader - Joseph, Hegerberg, Becho