Imperturbable, OL Lyonnes domine encore une fois le PSG (0-4)

OL Lyonnes a bien maîtrisé le PSG, surtout en seconde période, ce samedi. Une victoire 4 à 0 qui confirme encore un peu plus sa domination sur le championnat.

Après dix confrontations perdues consécutivement, le PSG voulait se prouver qu'il pouvait rivaliser, au moins sur 90 minutes, avec OL Lyonnes. Et il y a effectivement eu match pendant une période ce samedi au Parc des Princes. Pourtant, quand Melchie Dumornay a conclu d'une tête victorieuse une belle action collective et un centre de Selma Bacha dès la 3e minute (0-1), on se disait que la soirée serait longue pour les Parisiennes. Surtout que Paulo Cesar n'avait pas toutes ses armes à disposition. Mais tout n'a pas été simple pour les Lyonnaises. Elles ont par instants été gênées par un bloc adverse qui n'a pas reculé et qui venait les chercher assez haut.

Sauf qu'il faut faire la prestation parfaite pour inquiéter véritablement cette équipe. Et marquer dès que possible, ce que Sakina Karchaoui n'a pas su faire à la 34e minute. Un temps fort francilien que les joueuses de Jonatan Giráldez ont résorbé assez vite avec le but de Marie-Antoinette Katoto (39e). L'avant-centre a manqué une demi-volée devant la cage trois minutes auparavant, mais pas sa tête sur un excellent service de Jule Brand (0-2).

Becho et Paralluelo assomment les Parisiennes après le repos

Après la pause, les coéquipières de Wendie Renard ont encore haussé le ton dans la maîtrise. Elles ont complètement réduit au silence leur adversaire. Pour cela, elles ont été aidées par Vicki Becho, qui a inscrit la troisième réalisation au retour des vestiaires (0-3, 48e). Le plus dur était fait. D'autant plus que dix minutes plus tard, Salma Paralluelo passait de passeuse à buteuse, étrangement seule dans le deuxième temps d'un coup franc (0-4, 59e).

La dernière demi-heure se résumait à de la gestion, aussi bien sur le terrain que de la part du staff. Le score n'a pas évolué, mais les Rhodaniennes avaient fait le travail. Un retour de trêve internationale très bien négocié pour ce groupe. Le voilà maintenant seul en tête de la Première Ligue.

Le cinq sur cinq avec 31 buts inscrits en D1

Avec quinze points sur quinze possibles, OL Lyonnes fait déjà un écart avec tous ses poursuivants. Sa force offensive est colossale par rapport à ses rivaux (31 buts en D1). Rendez-vous samedi prochain, à la maison, pour la J6 face à Marseille (21 heures). L'occasion sans doute de procéder à de la rotation avant d'accueillir l'Inter Milan le mercredi 28 octobre en Ligue des champions.