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Melchie Dumornay buteuse lors de PSG - OL Lyonnes
Melchie Dumornay buteuse lors de PSG – OL Lyonnes (AFP)

Imperturbable, OL Lyonnes domine encore une fois le PSG (0-4)

  • par Gwendal Chabas
  • 7 Commentaires

    • OL Lyonnes a bien maîtrisé le PSG, surtout en seconde période, ce samedi. Une victoire 4 à 0 qui confirme encore un peu plus sa domination sur le championnat.

    Après dix confrontations perdues consécutivement, le PSG voulait se prouver qu'il pouvait rivaliser, au moins sur 90 minutes, avec OL Lyonnes. Et il y a effectivement eu match pendant une période ce samedi au Parc des Princes. Pourtant, quand Melchie Dumornay a conclu d'une tête victorieuse une belle action collective et un centre de Selma Bacha dès la 3e minute (0-1), on se disait que la soirée serait longue pour les Parisiennes. Surtout que Paulo Cesar n'avait pas toutes ses armes à disposition. Mais tout n'a pas été simple pour les Lyonnaises. Elles ont par instants été gênées par un bloc adverse qui n'a pas reculé et qui venait les chercher assez haut.

    Sauf qu'il faut faire la prestation parfaite pour inquiéter véritablement cette équipe. Et marquer dès que possible, ce que Sakina Karchaoui n'a pas su faire à la 34e minute. Un temps fort francilien que les joueuses de Jonatan Giráldez ont résorbé assez vite avec le but de Marie-Antoinette Katoto (39e). L'avant-centre a manqué une demi-volée devant la cage trois minutes auparavant, mais pas sa tête sur un excellent service de Jule Brand (0-2).

    Becho et Paralluelo assomment les Parisiennes après le repos

    Après la pause, les coéquipières de Wendie Renard ont encore haussé le ton dans la maîtrise. Elles ont complètement réduit au silence leur adversaire. Pour cela, elles ont été aidées par Vicki Becho, qui a inscrit la troisième réalisation au retour des vestiaires (0-3, 48e). Le plus dur était fait. D'autant plus que dix minutes plus tard, Salma Paralluelo passait de passeuse à buteuse, étrangement seule dans le deuxième temps d'un coup franc (0-4, 59e).

    La dernière demi-heure se résumait à de la gestion, aussi bien sur le terrain que de la part du staff. Le score n'a pas évolué, mais les Rhodaniennes avaient fait le travail. Un retour de trêve internationale très bien négocié pour ce groupe. Le voilà maintenant seul en tête de la Première Ligue.

    Le cinq sur cinq avec 31 buts inscrits en D1

    Avec quinze points sur quinze possibles, OL Lyonnes fait déjà un écart avec tous ses poursuivants. Sa force offensive est colossale par rapport à ses rivaux (31 buts en D1). Rendez-vous samedi prochain, à la maison, pour la J6 face à Marseille (21 heures). L'occasion sans doute de procéder à de la rotation avant d'accueillir l'Inter Milan le mercredi 28 octobre en Ligue des champions.

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    7 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 17 Oct 26 à 23 h 06

      Super match de Selma Damaris Vicki et Dumornay.
      Très bon arbitrage.
      Bien aimé aussi la première gardienne parisienne, un vrai félin sur les détentes 🤩

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      1. Avatar
        Poupette38 - sam 17 Oct 26 à 23 h 32

        "La 1ère gardienne du psg" , Kiedrzynek, pour moi, le souvenir que j'ai de cette gardienne c'est celle qui, en finale de Ligue des champions, avait raté son pénalty alors que Sarah Bouhadi l'avait marqué, elle

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    2. chignol
      chignol - sam 17 Oct 26 à 23 h 10

      Cerise sur le gâteau : le QSG a rétrogardé en 3ème position derrière le PFC. 😁

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    3. Dragon2332
      Dragon2332 - sam 17 Oct 26 à 23 h 14

      Une vraie démonstration de force sur la grande partie du match

      Avis similaire à Juni du 36 mais je dirais aussi que tout l'effectif lyonnais a submergé l'effectif parisien
      Il y avait beaucoup de maitrise sauf sur peut-être 15 minutes dans tout le match

      J'ai beaucoup aimé la titularisation de Sangaré qui a été très sobre et efficace
      Par contre, j'ai trouvé que le début de match de notre super Capi Wendie n'était pas vraiment au rendez-vous avec des erreurs techniques (tenter l'ouverture longue distance pied gauche c'était osé tout de même)
      Les directives stratégiques m'ont étonné mais elles ont vraiment porté leurs fruits
      Par contre on voit que le système nécessite beaucoup d'énergie pour tout l'effectif même si il faut l'avouer, il y a de la réserve sur le banc
      Et j'apprécie de voir que le coach fait justement énormément tourner pour que tout l'effectif soit concerné

      Il n'y a vraiment que contre Chelsea que ce fut plus compliqué (mais Chelsea est clairement l'un des prétendants au titre de WCL ...)

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    4. J.F.ol
      J.F.ol - sam 17 Oct 26 à 23 h 24

      Pas pu voir le match ce samedi soir, en général, c'est une affiche que je regarde en L1 feminine même si je ne suis pas un passionné par ce championnat
      Je vois qu'elles leur ont mise une rouste, c'est cool
      Bravo

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    5. isabielle
      isabielle - sam 17 Oct 26 à 23 h 34

      Un grand merci à Tarciane... pour la clean sheet 🥳

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      1. janot06
        janot06 - sam 17 Oct 26 à 23 h 41

        Oh le vilain !

        Signaler

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