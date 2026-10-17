OL Lyonnes se déplace au Parc des Princes ce samedi pour affronter le Paris Saint-Germain à l'occasion de la cinquième journée de Première Ligue. Les deux équipes comptent 12 points après quatre journées, mais les Parisiennes restent sur une série de dix défaites consécutives face aux Fenottes toutes compétitions confondues.

Dès la cinquième journée, la Première Ligue offre déjà une affiche de premier plan. Avec quatre succès en autant de sorties, le PSG et OL Lyonnes réalisent un début de saison parfait. Les joueuses de Jonatan Giráldez occupent la première place grâce à un bilan offensif particulièrement favorable, tandis que les Parisiennes suivent avec le même nombre de points. Ce duel représente donc une occasion pour les Lyonnaises de faire un premier écart en tête face à un concurrent direct.

Le PSG veut tenter de mettre fin à sa série noire

Si les deux formations abordent cette rencontre avec le plein de confiance, l'historique des confrontations penche nettement en faveur des Rhodaniennes. Elles ont remporté leurs dix dernières oppositions face au PSG, toutes compétitions confondues. Une série que les Franciliennes tenteront d'interrompre devant leur public. "Je ne parle pas de statistique. Le plus important est de gérer la prochaine partie pour gagner. Ce sera un affrontement différent des saisons précédentes, estime l'entraîneur espagnol. Elles ont modifié un peu leur structure offensive et défensive. [...] La dynamique est très favorable et jouer contre Paris est une bonne opportunité de montrer notre niveau."

Largement dominatrices à l'échelle nationale, les coéquipières de Wendie Renard ont aussi besoin d'être mises au défi. Et cela passe par un rival solide, pas comme celui qui a concédé de sérieux revers ces derniers mois dès qu'il se mesurait aux championnes en titre. "Leurs résultats sont très positifs, avec un nul contre le Real Madrid (1-1) et que des victoires. Elles créent beaucoup d'occasions, remarque Jonatan Giráldez. Elles ont plus de stabilité quand elles attaquent et défendent. Je pense que c'est venu avec le temps, car elles n'ont pas signé beaucoup de recrues."

OL Lyonnes veut "envoyer un message à la concurrence"

De l'autre côté, OL Lyonnes souhaite démontrer qu'il reste le club dominant. Certes, cette phase de classement ne déterminera pas le grand vainqueur. Mais c'est une première indication avant le printemps. "C'est notre mentalité. Il faut gérer tous les matchs pour montrer qu'on est la meilleure équipe. Sur le papier, tu peux pas gagner. Tu dois le prouver sur le terrain, que tu as un niveau supérieur. C'est ça notre challenge : envoyer un message à toutes les concurrentes que nous voulons améliorer notre niveau des exercices précédents, martèle l'ancien coach du Barça. C'est pour ça que je gère toutes les séances d'entraînement avec la mentalité de gagnant." Le choc est lancé.