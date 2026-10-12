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Alexandra Collin, arbitre de D1 féminine
Alexandra Collin, arbitre de D1 féminine (@ArbitresSAFE)

Alexandra Collin au sifflet du choc PSG - OL Lyonnes

  • par Enzo Catolino

    • OL Lyonnes se déplacera sur la pelouse du Paris Saint-Germain samedi à 21 h 00, pour la cinquième journée de Première Ligue. Pour cette affiche, la Fédération française de football a désigné Alexandra Collin comme arbitre principale de la rencontre.

    OL Lyonnes connaît le corps arbitral qui dirigera son déplacement au PSG. Pour le choc de la cinquième journée de championnat, prévu samedi à 21 h 00, Alexandra Collin sera au sifflet. L'officielle française sera notamment assistée de Clothilde Brassart et Enola Lluch. Les deux équipes vont se retrouver pour une affiche très importante, avec un corps arbitral habitué et déjà connu dans sa globalité.

    Alexandra Collin retrouve encore OL Lyonnes

    Arbitre internationale depuis 2021, Alexandra Collin est une habituée des gros chocs du football féminin français. Elle a notamment dirigé à plusieurs reprises des matchs d'OL Lyonnes dans sa carrière. Pour ce déplacement dans la capitale, l’arbitre centrale sera épaulée par Clothilde Brassart et Enola Lluch. Morgane Chignard officiera comme arbitre remplaçante, tandis que Cédric Dos Santos et Victoria Beyer seront chargés de l’assistance vidéo. Pascal Lebastard sera le délégué principal de la rencontre, accompagné de Laurent Mazeau comme délégué adjoint. Le coup d’envoi de cette affiche entre le PSG et OL Lyonnes sera donné samedi à 21 h 00, au Parc des Princes.

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