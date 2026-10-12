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Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
Michael Gerlinger, dirigeant de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Gerlinger (OL) et Létang (Lille) montent au créneau pour la protection des joueurs

  • par David Hernandez

    • Entre la blessure de Loïs Openda côté lyonnais et celle de Tiago Santos côté lillois, Michael Gerlinger et Olivier Létang ont échangé ce lundi. Le directeur général de l'OL et le président de Lille appellent à une meilleure protection des joueurs par le corps arbitral.

    À quelques minutes d'intervalle, l'OL et le LOSC ont dégainé deux communiqués pour déplorer une absence majeure pour plusieurs semaines et même plusieurs mois côté nordiste. Entre Loïs Openda et Tiago Santos, ce sont deux coups durs qui se sont abattus sur les deux clubs de Ligue 1 après la sixième journée du championnat. Une situation que l'OL et Lille ont déplorée dans leur communiqué médical, n'hésitant pas à pointer du doigt l'arbitrage. "L’Olympique lyonnais déplore le traitement subi par son attaquant (Loïs Openda) et considère qu'il n’a pas bénéficié de la protection nécessaire, jusqu'au choc qui l'éloigne aujourd'hui des terrains", peut-on lire entre Rhône et Saône.

    Deux dirigeants impliqués dans l'amélioration de l'arbitrage

    Ces situations ont donné lieu à un échange entre Michael Gerlinger et Olivier Létang ce lundi matin. Le directeur général lyonnais et le président lillois font partie du groupe de travail de la LFP sur l’arbitrage et sont d'ailleurs chargés de proposer des axes d'amélioration pour un arbitrage plus transparent. Les deux dirigeants ont rappelé l'importance de protéger l'intégrité des joueurs lors des matchs.

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