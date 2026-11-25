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Absent depuis plus d’un mois, Loïs Openda retrouve le groupe de l’OL pour la venue de Lillestrom en Ligue Europa. En revanche, Mads Bidstrup, touché au pied, est préservé.

Se rapprocher du top 8 et assurer a minima une présence dans le top 24. Jeudi soir, au moment de rentrer sur la pelouse du Parc OL, les joueurs de Carlos Vicens viseront cet objectif. Avec Lillestrom comme adversaire, la mission ne s’annonce pas impossible. Le club norvégien est dans les bas fonds du classement de la Ligue Europa et n’a pris qu’un petit point depuis le début de la compétition. Il serait presque bienvenu de faire le plein de confiance, histoire d’effacer notamment le revers à Hoffenheim.

Kango, Hamdani, Gomes Rodriguez, Himbert et Kamara dans le groupe

Pour son premier rendez-vous à Décines, Vicens peut compter sur le retour de Loïs Openda. Absent depuis sa sortie à Lens il y a un peu plus d’un mois, le Belge a participé à sa première séance complète ce mercredi. Il y a donc de très grandes chances de le voir disputer que quelques minutes dans le but de reprendre du rythme. Mais cela reste malgré tout une bonne nouvelle pour l’OL qui récupère enfin un avant-centre de métier. Si Tanner Tessmann est bien disponible, le staff lyonnais n’a pas souhaité prendre de risques avec Mads Bidstrup, victime d’un coup au pied. Avec Monaco dimanche, le Danois aura quelques jours pour se remettre sur pied.

Le groupe de l’OL : Greif, Bengui, Descamps – Tagliafico, Athekame, Abner, Niakhaté, Bacher, Kluivert, Kango, Kamara – Tessmann, Tolisso, Merah, Nartey – Nuamah, Nakamura, Openda, Duranville, Boudache, Rodriguez, Hamdani, Himbert