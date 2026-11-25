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Ada Hegerberg compte désormais 11 réalisations en championnat. L’attaquante norvégienne rejoint sa coéquipière Melchie Dumornay au sommet du classement des meilleures buteuses de D1.

Ce week-end, le match contre Strasbourg (5-2) a permis aux Lyonnaises de conforter leur place dans le top 3 des meilleures buteuses du championnat. Ada Hegerberg, notamment, a inscrit une réalisation lui permettant de rejoindre Melchie Dumornay en haut du classement avec 11 buts. Mise au repos, l’Haïtienne a vu la « concurrence » se rapprocher.

Katoto complète le podium lyonnais

Car derrière les deux premières, Marie-Antoinette Katoto occupe la troisième place avec huit réalisations. L’attaquante française a également participé au succès face aux Strasbourgeoises en inscrivant le cinquième but rhodanien dans le temps additionnel (90e+4).

Un podium donc entièrement occupé par les joueuses d’OL Lyonnes. Une domination qui montre l’efficacité offensive de l’équipe depuis le début de la saison. Avec 10 victoires en 10 journées, les joueuses de Jonatan Giráldez réalisent un parcours sans faute en championnat. Le tout avec la manière et 54 buts au compteur. Au retour de la trêve internationale, Ada Hegerberg, Melchie Dumornay et Marie-Antoinette Katoto auront l’occasion de poursuivre leur course en tête du classement des buteuses avec un déplacement sur la pelouse du FC Nantes le samedi 12 décembre.