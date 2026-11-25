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Dans une situation financière où chaque million est le bienvenu, l’OL mise désormais sur sa capacité à faire progresser et valoriser certains joueurs. En charge du développement individuel depuis un an, Adrien Tarascon joue une place centrale entre jeunes à faire grandir et recrues à faire exploser.

Dans onze jours, il soufflera sa première bougie. Débarqué à l’OL en décembre 2025, Adrien Tarascon avait retrouvé avec plaisir Paulo Fonseca, avec qui il avait déjà collaboré à Lille pendant deux saisons. C’est d’ailleurs le Portugais qui avait soufflé le nom de son ancien collaborateur pour prendre la suite de Damien Della Santa, ancien de la garde rapprochée de Pierre Sage et avec qui les relations s’étaient compliquées au fil du temps. C’est en ce sens que la mission vacante d’entraîneur adjoint en charge du développement individuel a été confiée à Adrien Tarascon.

Un nom reconnu dans le milieu grâce à des expériences au PSG, à Monaco, à Lille ou encore à Reims. Paulo Fonseca a beau avoir mis les voiles à la surprise générale il y a deux semaines, son adjoint est toujours en place, comme Jorge Maciel, avec le nouveau staff de Carlos Vicens. « On est dans une phase où chacun apprend à se connaître. C’est intense depuis qu’ils sont arrivés, mais ils sont ouverts, les joueurs sont réceptifs donc c’est positif », a-t-il confié à Olympique-et-Lyonnais, en marge de Lille – OL. Le résultat dans le Nord a forcément donné un coup de boost.

« Le développement individuel ? Un service proposé aux joueurs »

Avec cette arrivée en cours de saison, il y a « forcément des ajustements à avoir » mais le Français confirme que Vicens s’est appuyé sur le ressenti des « rescapés » du staff pour « être le plus rapidement efficace ». Ayant la charge du développement individuel, Adrien Tarascon a logiquement eu un rôle central dans cette transmission, même s’il refuse de tirer la couverture sur lui. « C’est un travail collectif de Daniel Congré à moi en passant par les analystes, les nutritionnistes, le pôle réathlétisation. Et puis, il y a une base de données et des serveurs sur lesquels le nouveau staff a pu aller piocher pour en savoir plus. » Plutôt dans l’ombre depuis un an, Tarascon a goûté à un peu plus de lumière ces dernières semaines, accompagnant Jorge Maciel sur le banc contre la Real Sociedad et à Brest.

Mais c’est bien à l’abri des regards et au plus près des joueurs qu’il se sent le mieux. Fort de plus d’une décennie d’expérience en Ligue 1, l’homme de 35 ans joue un rôle central dans la nouvelle stratégie de l’OL. Avec des moyens limités mais aussi une obligation de vendre avec une belle plus-value, le club a tout intérêt à voir ses joueurs progresser. S’il comprend le raccourci fait sur son rôle, Adrien Tarascon assure « avoir vécu ça dans tous les clubs, même au PSG ». Mais il répète que sa mission première reste « d’appuyer sur les points forts de ceux qui le demandent ».

« J’ai pris un peu de tous les coachs avec qui j’ai collaboré »

Résultant avant tout d’une démarche personnelle des joueurs, l’entraîneur adjoint estime qu’il y a « autant de développements individuels que de joueurs qui le demandent, même sur des points similaires ». Depuis le début de la saison, il collabore notamment avec Khalis Merah, Rémi Himbert, Corentin Tolisso ou encore Tanner Tessmann sur la finition. Il a également retrouvé Keito Nakamura, avec qui il avait déjà collaboré à Reims. « Chacun a des aptitudes dans le domaine et on insiste dessus. On perfectionne aussi les points fiables si on peut dire, mais on fait en sorte que le point fort le soit encore plus ».

Si les méthodes travaillées restent secrètes, les résultats sont « déjà visibles même si on a un temporalité différente selon les joueurs ». Louant la formation à la lyonnaise avec des jeunes « qui ont déjà une intelligence foot largement au-dessus », Adrien Tarascon a également un rôle primordial dans l’adaptation des recrues au projet. Et sur ce point, il est plutôt « fier de voir Mads (Bidstrup), Felix (Bacher), Endrick se fondre si facilement » dans l’environnement rhodanien.

« Penser à la progression du joueur mais aussi à ce que cela s’intègre au groupe »

Une mission pas facile mais qui permet de nouer une vraie relation de confiance. C’est « la base de tout dans mon travail. Je prends l’exemple de Loïs quand il est arrivé. On a eu deux – trois jours pour travailler individuellement ensemble car l’équipe jouait en Espagne. Il était surpris de voir que je connaissais presque tous ses buts, ses actions. Ça a permis de vite nouer quelque chose et on a travaillé sur des situations précises. Et elle s’est passée à Prague avec le penalty obtenu. Donc ça aide à créer une relation de confiance. »

Dans un sport collectif où la performance individuelle prend de plus en plus de place, Adrien Tarascon doit avant tout faire en sorte que « l’évolution individuelle s’inscrive dans le projet de jeu de l’entraîneur ». Avec l’arrivée de Carlos Vicens, des ajustements vont donc être nécessaires dans le travail quotidien. Se décrivant comme un « mordu de foot » et ayant notamment été marqué par Aurélien Tchouaméni à Monaco, Adrien Tarascon voit avant tout un « travail sur le moyen-long terme », tout en étant conscient que dans le foot, tout « se juge sur le présent ». De quoi lui promettre encore des semaines bien chargées.