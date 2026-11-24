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Logiquement pas encore tout à fait au point avec ballon, l’OL a en revanche parfaitement fait bloc défensivement à Lille samedi (0-1). Une satisfaction après la période agitée traversée les semaines précédentes.

Ce week-end, Paulo Fonseca a dit de son histoire avec l’OL que c’était « une page que j’ai déjà tournée. » Son ancien club est dans la même optique, bien que son départ ait provoqué des turbulences. Mais avec la trêve internationale, le vent s’est calmé sur Décines, et le cours des choses a repris, presque comme si de rien n’était. Presque, car la curiosité Carlos Vicens est là pour nous tenir en haleine lors des affiches à venir.

Quel visage montrera son équipe ? Quelles caractéristiques aura-t-elle ? L’échantillon est très maigre, mais on a eu le droit à un premier aperçu samedi à Lille. La confrontation ne restera sans doute pas dans les annales, mais on retiendra que les débuts de l’Espagnol ont été réussis, à la fois comptablement, et globalement dans le rendu, même s’il y a à redire sur plusieurs aspects. Une victoire 1 à 0 comme on les « aime » : peu de grosses occasions, une arrière-garde solide, quelques sueurs froides mais une fin de rencontre assez bien gérée malgré la pression du LOSC.

Pour une fois, l’OL n’a pas cédé au moindre temps faible

C’est Baptiste Monveneur qui résume le mieux la partie et le ressenti final. « Je fais un constat, c’est que là où, sur certains matchs précédents, les Lyonnais pouvaient être en difficulté et encaisser sur leurs temps faibles, ils ont cette fois-ci réussi à faire front collectivement. Indépendamment des ambitions avec ballon. J’ai eu le sentiment d’une puissance collective, soulignait notre jeune intervenant lundi dans Tant qu’il y aura des Gones. Même s’ils subissaient, comme la saison passée lors de la série de 13 victoires, j’ai vu un groupe connecté. »

Circonspect sur la prestation offensive, notre consultant Nicolas Puydebois a en revanche apprécié la performance défensive. « J’ai vu un OL très solide, rigoureux et discipliné. Il a été ambitieux dans le pressing, observait l’ancien gardien. Sur les ressorties de balle adverse, on a vu une ou deux fois Corentin Tolisso presque intercepté. Les Nordistes ont été mis en danger là-dessus. » Son compère de TKYDG, également passé par le club rhodanien, relevait des points similaires. « Les deux adversaires étaient en place, c’était tactique. Je trouve que le projet défensif était ambitieux. Dans ce contexte, je trouve que les Lyonnais ont bien répondu dans la bataille du milieu », ajoutait Baptiste Monveneur.

Faire front défensivement, en attendant des armes offensives

Malgré les soubresauts d’avant la trêve internationale, Moussa Niakhaté et ses partenaires ont donc eu une excellente réaction. Ils sont encore très imparfaits avec le cuir, mais sans, on a vu des bases qui leur ont permis d’avoir une des meilleures défenses de Ligue 1 en 2025-2026.

Ce sera sans doute primordial de garder cela, car offensivement, avec l’absence de Loïs Openda et Pavel Šulc, les armes manquent. « On a été courageux et il le faut lorsque l’on vient jouer à Lille. Les joueurs ont montré une belle mentalité malgré le peu d’entraînements en commun cette semaine. On a été compétitifs. Quand on joue contre le LOSC, on sait que l’on va souffrir, mais on a été capables de le faire ensemble quand les moments du match le demandaient », a retenu Carlos Vicens.

L’OL a lancé ce nouveau chapitre par un succès précieux et fondé sur des valeurs collectives indispensables s’il veut terminer sur le podium. Maintenant, on attendra dans les futures confrontations une progression avec ballon. « Il a proposé une animation défensive fabuleuse, avec beaucoup d’abnégation, de la résilience, de la solidarité. Mais avec la possession, hormis sur le but refusé, on ne s’est pas régalés, confiait Nicolas Puydebois. Il a été entreprenant seulement par intermittence. » Le prochain chantier du nouveau staff, sûrement. Et avec un avant-centre belge bientôt sur pied, cela pourrait débloquer certaines choses.