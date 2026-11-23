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Blessé depuis le 18 octobre dernier, Loïs Openda est plus que jamais proche d’un retour à la compétition. L’attaquant a en tout cas retrouvé le chemin de l’entraînement à l’OL ce lundi.

L’OL va-t-il enfin pouvoir retrouver un attaquant de pointe ? C’est vraisemblablement une tendance qui risque de se confirmer dans les prochains jours et prochaines semaines. Un mois après être sorti sur blessure à Bollaert, Loïs Openda a enfin retrouvé le chemin de l’entraînement. Jeudi dernier, Carlos Vicens avait d’ailleurs annoncé que le Belge « était dans la dernière phase de rééducation » et que le staff allait « voir s’il allait accélérer le processus ». Est-ce que l’entraînement de ce lundi a donné une première indication ? Peut-être bien puisque le numéro 17 lyonnais a pris part à la séance collective du jour.

Un retour progressif ?

Une bonne nouvelle pour l’OL mais aussi le coach espagnol, quand bien même il faut garder des précautions concernant le cas du Belge. Avec un mois sans compétition, une blessure qu’il faut gérer avec soin, aucun risque ne sera pris avec Loïs Openda. Avec deux semaines à trois matchs sur le prochain mois, le retour du Diable Rouge pourrait bien se faire progressivement.