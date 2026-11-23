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Ce dimanche, les U19 d’OL Lyonnes affrontaient celles de l’AS Saint-Étienne du côté de Meyzieu. Un unique but de Maëlys Ane a suffi au bonheur lyonnais de remporter le derby.

Dix sur dix chez OL Lyonnes et neuf sur neuf pour leurs cadettes. Pour la première phase du championnat, les U19 lyonnaises ne laissent que des miettes à leurs adversaires et sont déjà assurées de disputer la Phase Elite. Difficile de faire autrement en même temps quand il n’y a eu que des victoires depuis le début de la saison. Mais celle obtenue dimanche après-midi presque en même temps que celle des joueuses de Jonatan Giraldez contre Strasbourg (5-2) a une saveur un peu particulière. Tout simplement parce qu’elle a été acquise lors d’un derby contre l’AS Saint-Étienne et encore plus à la vue des conditions pour l’obtenir.

À dix pendant une demi-heure

Tout avait pourtant bien commencé pour les joueuses de Mathis Duranty-Soubiran avec une ouverture du score de Maëlys Ane, bien servie par Julianne Guillot, dès la troisième minute. Face à leurs dauphines, les Lyonnaises n’ont toutefois pas réussi à faire le break et ont même dû faire avec une infériorité numérique. À l’heure de jeu, Melina Baldo a vu rouge et a laissé OL Lyonnes à dix pendant une demi-heure. L’ASSE n’en a pas profité pour recoller au score et les jeunes lyonnaises auront donc la possibilité de signer un 10 sur 10 le 6 décembre prochain à Strasbourg pour la dernière journée de cette première phase.