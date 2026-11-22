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Unique buteur de la rencontre contre Lille, Mads Bidstrup a offert à Carlos Vicens ses premiers points comme coach de l’OL. Le milieu danois a tenu à saluer l’état d’esprit collectif des derniers jours.

Il n’était pas attendu au tournant après seulement dix jours en poste, mais Carlos Vicens avait quand même un peu de pression samedi soir. Pour sa première sur le banc de l’OL, l’Espagnol avait comme objectif de ne pas voir Lille prendre sept longueurs d’avance sur son équipe. Il a fait mieux que ça puisque les Lyonnais pointent ce dimanche à un point du LOSC après la victoire 1-0 dans cette 11e journée de Ligue 1. Trois très bons points pour le coach lyonnais et ses joueurs après quelques semaines compliquées à vivre suite au départ de Paulo Fonseca. « C’est une victoire très importante surtout après la trêve internationale et avec un nouvel entraîneur. Ce n’est pas facile de revenir sur le terrain, a avoué Mads Bidstrup après la rencontre. On n’a eu qu’un jour pour travailler avec toute l’équipe donc je suis vraiment fier de l’entraîneur et de l’équipe. »

De la confiance avant Lillestrøm et Monaco

En ne cherchant pas à tout révolutionner après seulement une séance commune, Carlos Vicens a cherché à s’appuyer sur ce qui marchait déjà avant à l’OL. Tout en y apportant sa patte, notamment sur le pressing. Si les coéquipiers de Corentin Tolisso ont dû faire le dos rond pendant une demi-heure, après avoir manqué l’occasion de faire le break, Bidstrup a salué « la solidarité ce (samedi) soir. On a montré au reste du championnat qu’on est une équipe à prendre au sérieux. » Comme il ne faut pas tout remettre en cause dans une défaite, il ne faut pas non plus s’enflammer dans ce genre de victoire. Mais, cela permet d’attaquer la semaine qui arrive avec plus de confiance.