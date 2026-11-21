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Avant son déplacement dans le Nord samedi, l’OL peut s’appuyer sur une statistique encourageante. Les Lyonnais restent sur sept confrontations sans défaite face au LOSC, toutes compétitions confondues.

Lille n’est plus parvenu à faire tomber l’Olympique lyonnais depuis maintenant trois ans. La dernière victoire lilloise remonte au 26 novembre 2023. Ce soir-là, les Nordistes s’étaient imposés 2-0 au Parc OL. Depuis, les deux équipes se sont retrouvées à sept reprises et le bilan penche largement en faveur des Rhodaniens.

Six victoires et un nul depuis la dernière défaite

Sur les sept dernières confrontations, l’OL a remporté six rencontres pour un seul match nul. La première victoire de cette série remonte au 7 février 2024, en huitième de finale de Coupe de France (2-1). Quelques mois plus tard, les Lyonnais avaient réalisé un véritable exploit au stade Pierre-Mauroy en s’imposant 4-3 au terme d’un match légendaire. La dynamique s’est poursuivie lors des saisons suivantes. Après un match nul à Lille en novembre 2024 (1-1), les hommes de Paulo Fonseca avaient remporté les deux confrontations en Ligue 1 en 2025 : 2-1 à domicile puis 1-0 dans le Nord. En 2026, les Lyonnais ont même ajouté deux nouveaux succès à cette série, en Coupe de France (2-1) puis en championnat (1-0).

Une série à prolonger

Le déplacement de samedi représente donc une nouvelle occasion pour l’OL de poursuivre cette réussite face au LOSC. Néanmoins, le contexte sera bien différent cette fois-ci. Lille réalise un très bon début de saison et pointe actuellement à la deuxième place du championnat, quatre points devant les Lyonnais. Les hommes de Carlos Vicens devront donc se montrer plus que solides pour pouvoir poser de gros problèmes et garder cette série d’invincibilité face aux Lillois.