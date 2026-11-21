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OL Lyonnes figure parmi les six clubs nommés pour le titre de meilleure équipe féminine aux Globe Soccer Awards 2026. Deux joueuses lyonnaises sont également en lice pour la récompense individuelle : Melchie Dumornay et Selma Bacha.

La saison d’OL Lyonnes est aussi mise à l’honneur à l’échelle internationale. Le club rhodanien et deux de ses joueuses figurent parmi les nommés de la prochaine cérémonie des Globe Soccer Awards. C’est une nouvelle occasion pour la formation lyonnaise de voir son travail et ses individualités récompensés après la cérémonie du Ballon d’Or en octobre.

Deux Lyonnaises en lice pour le titre de meilleure joueuse

Selma Bacha et Melchie Dumornay font partie des 20 joueuses sélectionnées dans la catégorie des meilleures joueuses de la saison. Elles retrouveront notamment Barbra Banda, Klara Bühl, Mariona Caldentey, Caroline Graham Hansen, Alexia Putellas ou encore Alessia Russo. Cette nomination concerne deux profils importants de l’effectif lyonnais. Selma Bacha, cadre, et Melchie Dumornay, dont les performances offensives ont marqué les dernières saisons.

OL Lyonnes parmi les six meilleurs clubs féminins

Le club rhodanien fait également partie des nommés du meilleur club féminin de la saison. Il sera en concurrence avec Arsenal, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Cruzeiro et Manchester City. Cette sélection place OL Lyonnes parmi les six meilleures formations du monde.