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Alors qu’il était encore incertain pour la réception de l’OL, Ayase Ueda sera finalement disponible. Davide Ancelotti a confirmé le retour de son buteur japonais en conférence de presse. Cette nouvelle permet au LOSC d’avoir une arme offensive supplémentaire avant d’affronter les Lyonnais.

Le retour de l’attaquant japonais Ayase Ueda constitue une option supplémentaire pour le technicien lillois Davide Ancelotti. Le Japonais pourrait ainsi retrouver la compétition, après six matchs d’absence, face aux hommes de Carlos Vicens, même si sa titularisation reste encore à déterminer et semble compromise. Son état de forme après cette période d’un mois d’indisponibilité sera également à surveiller.

Seulement deux absents confirmés pour Lille

Avec le retour dans le groupe d’Ayase Ueda, l’infirmerie lilloise se réduit à seulement deux joueurs, absents de longue date. Tiago Santos et Hamza Igamane restent en convalescence après avoir été victimes d’une rupture des ligaments croisés. Ils ne seront évidemment pas aptes à jour contre l’OL. Il va donc falloir être très solide pour les Lyonnais afin d’aller chercher la victoire. Avec un groupe presque au complet, Lille va pouvoir déployer pratiquement ses meilleures armes pour vaincre le signe indien et enfin s’imposer contre Lyon. Carlos Vicens, lui, devra faire un groupe marqué par plusieurs absences de longue date et n’aura pas toutes ses armes à disposition.