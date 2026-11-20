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Face au changement d’entraîneur qui est intervenu durant la trêve, Davide Ancelotti a quelque peu bousculé sa préparation du match de l’OL. Cependant, l’entraîneur du LOSC ne s’attend pas à voir Carlos Vicens tout changer samedi (20h45).

Un choc comme entrée en matière. Pour ses débuts sur le banc de l’OL, Carlos Vicens n’a pas forcément été gâté avec un déplacement à Lille, samedi (20h45). À cette grosse adversité s’est ajouté le manque de temps de préparation. Nommé le 9 novembre, l’Espagnol a certes eu la trêve internationale pour faire connaissance avec son nouvel environnement, mais il n’a eu son groupe au complet que ce vendredi avec Nicolas Tagliafico comme ultime retour.

Alors forcément, à la question de savoir si l’on verra un OL différent au stade Pierre-Mauroy, la réponse se rapproche logiquement du non. Une thèse partagée par Davide Ancelotti, le coach du LOSC. « L’OL a travaillé avec un coach qui laisse toujours quelque chose. Je le vois ici aussi. Ce n’est pas simple de changer même si tu veux changer des choses dans l’équipe. C’est une équipe qui a une identité claire et ce n’est pas simple de la changer en deux semaines, même pendant une trêve. »

Néanmoins, l’entraîneur lillois ne s’est pas contenté de regarder simplement les matchs sous l’ère de Paulo Fonseca. Il a également « observé l’équipe de Carlos (Vicens) la saison passée à Braga pour certaines choses. On a analysé les deux styles et fait un mix dans notre préparation. » Afin de parer à toutes éventualités.