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Grâce à sa victoire 2-0 contre Arsenal jeudi, OL Lyonnes a validé sa présence dans le top 4 à l’issue de la phase de ligue. Désormais, les joueuses de Jonatan Giráldez vont chercher à terminer premières pour recevoir jusqu’à la finale de la Ligue des champions.

C’était l’objectif affiché au moment de se rendre à Londres. Repartir de la capitale anglaise avec les trois points et donc une qualification assurée pour les quarts de finale de la Ligue des champions. En s’imposant 2-0 à Meadows Park, les joueuses d’OL Lyonnes ont rempli leur part, pour le plus grand plaisir de Michele Kang présente dans la banlieue londonienne. Avec quatre victoires et un nul en cinq matchs, les Lyonnaises ne pourront plus être rattrapées par Manchester City, le Real Madrid et la Juventus Turin qui affichent neuf points à une journée de la fin.

Un dernier match avec un enjeu

La qualification en quarts de finale assurée, il reste toutefois un dernier défi aux coéquipières de Wendie Renard. Le match contre le BK Häcken ne sera pas sans intérêt le 16 décembre prochain au Parc OL car il y a désormais une première place à aller chercher. Dauphines du FC Barcelone à cause du goal-average (+22 contre +23), les Lyonnaises vont donc espérer un faux pas catalan contre le Bayern Munich, tout en gagnant dans le même temps. Cela sera bon pour le moral et permettra de recevoir pour les matchs retours en quart et en demie et d’être le club recevant en finale à Varsovie.