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Tout juste débarqué sur le banc de l’OL, Carlos Vicens a pas mal de choses à gérer en ce début de mandat. Néanmoins, des échanges ont déjà eu lieu avec Matthieu Louis-Jean sur le mercato hivernal, quand bien même le technicien espagnol veut se faire une idée précise.

Les journées sont presque trop courtes pour Carlos Vicens. Dans son désir d’en apprendre chaque jour un peu plus sur son groupe, l’entraîneur de l’OL aimerait bien avoir plus que 24h. Il doit malheureusement faire avec les moyens du bord, le tout dans une trêve internationale qui ne lui a finalement pas vraiment servi. Avec plusieurs internationaux seulement de retour ces dernières heures, Vicens doit aller vite en peu de temps.

Cependant, il a confié ne pas vouloir tout bouleverser d’un coup, distillant des informations tactiques petit à petit. À cette connaissance du groupe, du club, de la Ligue 1, l’Espagnol y a aussi ajouté un peu de mercato.

« J’ai besoin d’observer et de ne pas me précipiter »

Mercredi, Michael Gerlinger a laissé entendre que l’OL pourrait se renforcer sous forme de prêts durant l’hiver. Carlos Vicens a-t-il déjà donné sa liste ? « Nous avons déjà eu une discussion avec Matthieu (Louis-Jean) à ce sujet », a-t-il avoué, mettant en avant des « absences à certains postes pour de longue durée ».

Cependant, le coach lyonnais ne veut pas aller trop vite en besogne alors qu’il apprend encore à connaître ses joueurs. « Il est important pour moi de voir les joueurs évoluer en situation de compétition. Je ne souhaite pas me précipiter. J’ai besoin d’observer plusieurs matchs, de voir le comportement des joueurs sur le terrain et, à partir de là, nous pourrons prendre des décisions concernant le mercato hivernal. » Un mois et demi d’observation qui pourra permettre à certains de tirer leur épingle du jeu avec l’arrivée de ce nouveau coach.