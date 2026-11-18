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Alors que des rumeurs évoquent de possibles départs lors du prochain mercato hivernal, Michael Gerlinger a clarifié la situation financière de l’OL. Le dirigeant lyonnais a notamment détaillé les exigences de la DNCG et de l’UEFA, tout en écartant toute obligation de vendre des joueurs en janvier sans pouvoir les remplacer.

La question des finances lyonnaises était au cœur de la conférence de presse tenue par Michele Kang et Michael Gerlinger ce mercredi. Avec les garanties à apporter à la DNCG et les règles de l’UEFA pour l’obtention de la prochaine licence, le dirigeant a tenu à distinguer les deux situations. Il a également précisé la marge de manœuvre dont dispose le club pour le mercato hivernal.

La DNCG ne réclame pas de ventes à l’OL

Michael Gerlinger a d’abord rappelé que la DNCG avait construit son suivi financier sur une hypothèse sans vente de joueur. « La DNCG part d’une base qui repose sur un scénario de zéro vente. Les cessions en janvier ou en juin ne sont pas le sujet de la DNCG », a-t-il expliqué. L’instance a notamment obtenu des garanties de Michele Kang, durant l’été, concernant le financement de la saison. L’encadrement de la masse salariale reste toutefois une contrainte pour l’Olympique lyonnais. Néanmoins, les récentes économies réalisées liées au changement de staff ont permis de dégager une marge pour janvier. À noter que le prochain rendez-vous avec la DNCG se tiendra avant Noël, mais ne devrait pas avoir d’incidence sur le mercato. Une précision qui fait écho aux rumeurs autour de Loïs Openda, ce mercredi, qu’Olympique-et-Lyonnais avait démenti. Cela vient confirmer que l’OL n’a aucune intention de se séparer de son joueur dès cet hiver.

Gerlinger optimiste vis-à-vis de l’UEFA

Concernant l’UEFA, qui surveille encore la situation du club, c’est différent. La licence pour la saison 2027-2028 sera évaluée à partir des chiffres de l’exercice 2025-2026. Les mercatos de l’été 2026 et de janvier 2027 n’auront donc aucun effet sur cette échéance. « C’est pour ça qu’il n’y a aucun joueur à céder en ce moment« , a insisté Michael Gerlinger.

Le dirigeant allemand s’est dit « très positif » quant à l’obtention du précieux sésame. Cela ne signifie pas pour autant que l’OL peut négliger ses finances. Il a enregistré 87 millions d’euros de pertes en 2025-2026, un résultat meilleur que l’exercice précédent, mais qui reste important. « Nous ne voulons pas continuer ainsi. Nous voulons améliorer notre situation financière« , a insisté l’ancien du Bayern Munich. Pour le mercato, Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean vont donc étudier les possibilités de ventes et de recrutements, notamment sous la forme de prêts. Le dirigeant a été clair. « Nous ne sommes pas sous pression pour vendre un attaquant si nous ne pouvons pas le remplacer. » Et il en serait de même pour les autres postes.