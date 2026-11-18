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Pavel Šulc a été opéré récemment du genou en Tchéquie. Dans une courte vidéo, il donne de ses nouvelles après cette première étape avant un retour sur les terrains.

Nous ne le reverrons pas avant fin février-début mars probablement. Victime d’une lésion du ménisque du genou droit, Pavel Šulc a été opéré en Tchéquie la semaine dernière. Il en a profité pour retrouver son ancien club, Viktoria Plzeň, auprès duquel il a passé un peu de temps. Tout cela, on peut le voir dans une courte vidéo, préambule d’une plus longue, sur ses réseaux sociaux.

Dans cet extrait, l’attaquant s’est notamment ouvert sur son ressenti après son passage sur le billard. « Le premier jour, ça faisait un mal de chien, et le deuxième aussi », a-t-il confié. Le Tchèque devait en outre se déplacer avec des béquilles, et par moments, observer des plages de repos.

Il devrait rater une bonne vingtaine de matchs

Il est donc au tout début de son processus de réathlétisation. Viendra ensuite le travail de reprise physique, puis avec ballon, avant de retrouver ses coéquipiers. Mais nous serons déjà en 2027, et d’ici là, il pourrait rater une bonne vingtaine de rencontres au total.