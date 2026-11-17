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Ce mardi, le Japon disputait un deuxième et dernier match amical à Singapour. Après avoir battu le Brésil, la sélection nippone s’est inclinée 2-1 contre le Paraguay. Avec plusieurs absents notables, dont Keito Nakamura qui n’était pas sur la feuille de match.

Après Dominik Greif, laissé à la disposition de l’OL un peu en avance, un autre joueur lyonnais a fait l’impasse sur le deuxième rendez-vous de sa sélection. Ce mardi, Keito Nakamura n’était pas sur la feuille de match de Japon – Paraguay qui s’est soldé par une victoire sud-américaine (2-1). À Singapour, l’ailier lyonnais a été préservé par son sélectionneur, ce qui n’était pas une surprise pour les suiveurs de la sélection nippone.

Pas de mauvaises nouvelles à venir ?

Buteur dans la victoire 3-2 contre le Brésil samedi dernier, Nakamura n’avait pas participé à l’entraînement du lendemain, pas plus qu’au décrassage des titulaires. En plus de Daichi Kamada rappelé par Crystal Palace dès la fin du premier match, Hiroshi Nanami a donc choisi de laisser son autre star au repos. Ce n’est pas l’OL qui s’en plaindra, en espérant que ce repos de quelques jours à Singapour ne précède pas une mauvaise surprise au retour à Décines, jeudi…