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Présent sur le plateau de « Tant qu’il y aura des Gones » lundi soir, Christian Bassila a tenté, tant bien que mal, d’expliquer la situation actuelle au sein de l’OL Académie. Avec une envie farouche : celle de retrouver ce qui a fait le succès du centre, tout en l’adaptant à l’époque moderne.

Ce n’est jamais un exercice facile et encore moins quand les choses ne tournent pas forcément rond. Pourtant, Christian Bassila a accepté de venir débattre pendant une heure sur le plateau de « Tant qu’il y aura des Gones » lundi soir. Une volonté pour le directeur du centre de formation de l’OL non pas de se « justifier », mais « d’assumer les changements qui se passent actuellement » du côté de Meyzieu. Revenu dans son club formateur en janvier 2026, l’ancien milieu de terrain concède qu’il a peut-être eu « des rêves » et que la réalité l’a vite ramené sur terre.

« On a un devoir d’exigence par rapport à notre histoire »

Après des années de disette, la patte Bassila n’a pas encore pris du côté de Meyzieu et le directeur lui-même concède que l’Académie est « dans une phase de transition » pour pouvoir retrouver un système plus classique « avec moins de surclassement notamment ». La clé pour permettre à l’OL Académie de retrouver son lustre d’antan ? « Il n’y a pas de solution magique » pour Christian Bassila, mais celui qui a connu le centre en tant que joueur souhaite s’appuyer sur ce qui a fait la force pendant des années. « Les résultats qu’on a aujourd’hui sont inacceptables pour une Académie comme l’OL. On hérite d’un passé historique, donc travailler à l’Olympique lyonnais, entraîner à l’Olympique lyonnais, nous oblige à ce devoir d’exigence. »

« La périodisation tactique ? On en faisait déjà à notre époque »

Biberonné à la méthode José Broissard et ayant eu notamment Armand Garrido comme formateur, Christian Bassila veut revenir à certains basiques dans la formation des joueurs et a donc fait appel à un conseil des sages avec Gérard Bonneau ou son ancien formateur. Mais il ne s’estime « pas en opposition à la périodisation tactique » mise en place notamment par Pierre Sage à Meyzieu. « On en faisait déjà à notre époque, mais il faut savoir la doser et la placer dans le cursus. »

Un cursus qui a bien changé depuis toutes ces années, avec des joueurs de plus en plus jeunes appelés à être la relève dans l’équipe première. Cela a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Si l’OL continue à sortir des joueurs pour le haut niveau, les résultats chez les jeunes sont loin d’être à la hauteur. Il n’y a qu’à voir ceux de ce début de saison pour comprendre que le « contexte de transition pour avoir des fondations solides » va prendre plus de temps que prévu.

« On a peut-être voulu aller trop vite »

Christian Bassila ne se l’imaginait peut-être pas à son arrivée il y a dix mois et voit que le chantier est énorme. Mais la refonte de l’Académie passe par là pour pouvoir retrouver cet « ADN lyonnais et surtout cette culture de la gagne ».

Un sentiment partagé par notre consultant Nicolas Puydebois, formé à peu près en même temps que Christian Bassila. « Il faut qu’on arrive à retrouver cette culture de la compétition. Que les jeunes soient impatients d’aller le week-end pour jouer les matchs de compétition, de vouloir affronter les meilleurs. Et c’est vrai que ces derniers temps, cette culture, elle est partie, concède le directeur. Et forcément, quand moi je reviens, puisque quand on est venu me chercher, c’était un petit peu pour retrouver cette ADN. »

Les générations ont changé, mais Bassila assure que rien n’est impossible et que les jeunes joueurs ont encore plus besoin d’être accompagnés. Même si l’Académie a « peut-être voulu aller trop vite par moments ». Reste à savoir si la méthode Bassila réussira à prendre à Meyzieu et qu’un peu de stabilité va s’installer…