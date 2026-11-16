OL : attendu fin du mois, Openda « bientôt » de retour

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Sur le flanc depuis un mois, Loïs Openda n’avait pas encore repris l’entraînement collectif de l’OL la semaine passée. L’attaquant belge a néanmoins assuré sur ses réseaux que son retour était pour « bientôt ».

Il est en partie l’une des raisons du manque d’étincelles offensives de l’OL ces dernières semaines. Il faut dire qu’il a été la première blessure notable de l’effectif lyonnais au moment du retour de la trêve internationale de septembre. Se faisant une joie de retrouver le RC Lens, son ancien club, Loïs Openda avait vécu une soirée cauchemardesque à Bollaert. En plus de la défaite 2-1, l’attaquant avait dû laisser ses partenaires à l’heure de jeu suite à un mauvais coup reçu. Reparti à Lyon en béquilles, le Belge avait passé des examens sans appel : une fissure du péroné de la jambe droite.

Un retour « à la fin du mois »

Un coup dur pour le joueur prêté par la Juventus Turin mais aussi pour l’OL, qui avait annoncé une absence « au minimum jusqu’à la prochaine trêve internationale ». Sur le flanc depuis un mois, Loïs Openda n’avait toujours pas fait son retour à l’entraînement collectif la semaine dernière pour les débuts de Carlos Vicens. D’ailleurs, en marge de Brest – OL, Jorge Maciel avait clairement laissé entendre que le numéro 17 serait apte « à la fin du mois » plutôt qu’à la mi-novembre. Néanmoins, Openda a tenu à rassurer un peu les supporters lyonnais sur son compte Instagram. Une photo de sa sortie à Lens avec la légende « soon » (ndlr : bientôt). De quoi espérer une bonne nouvelle rapidement.