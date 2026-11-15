Journée sans pour l’OL U17, l’Académie encore en difficulté

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Premier revers à domicile pour les U17 de l’OL. Dominé par Chambéry, avant-dernier, le groupe de Florent Balmont est dans la deuxième partie du tableau.

La semaine passée, les U17 de l’OL ont connu le moins bon sur le terrain, et le pire en dehors, à Grenoble. Est-ce que cela a joué ce 15 novembre ? Après cet épisode malheureux, ils retrouvaient leur terrain de Meyzieu, avec en plus les encouragements d’une petite centaine de Bad Gones et de Lyon 1950. Un soutien important, et surtout une bonne source de motivation pour renouer avec le succès et repasser dans la première moitié du tableau.

Surtout que les Gones recevaient un adversaire en difficulté, Chambéry, avant-dernier de la poule. Mais les protégés de Florent Balmont ont livré une partition trop insuffisante, à l’image de leur début de partie très brouillon. Résultat, ce sont les Chambériens qui ont viré en tête juste avant la pause (0-1, 43e).

L’OL reste 8e au classement

Un but, et c’est tout, mais il suffira à leur bonheur. Car l’Olympique lyonnais n’a pas réussi à inverser le cours du match. Ce second revers de suite 1 à 0 ternit le bilan après 11 journées. Les Rhodaniens ont 14 unités, et restent malgré tout en 8e position. Mais l’écart s’est creusé avec le podium (sept points de retard).

Après le nul des U19 à Nancy (2-2), la dynamique est clairement mauvaise pour ces deux formations. Invité de TKYDG lundi, Christian Bassila, le directeur de l’Académie, sera forcément interrogé sur ces résultats loin des attentes, seule la réserve étant bien en place pour le moment (2e).