OL : une fréquentation en baisse pas neutre pour les finances

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Les premiers chiffres de la saison montrent un recul de la fréquentation du Parc OL. En Ligue 1, l’affluence moyenne des trois premières réceptions de l’OL est passée de 48 795 spectateurs en 2025-2026 à 39 679 cette saison.

Le bilan trimestriel publié par OL Groupe jeudi fait état d’une baisse de 31% des recettes de billetterie liées au championnat et aux autres matchs domestiques. Il a récolté « seulement » 4,3 millions d’euros, contre 6,2 millions sur la même période l’an passé. Pourtant, les Lyonnais ont disputé le même nombre de confrontations à domicile en Ligue 1 sur ces deux périodes (trois entre août et septembre).

Près de 9 000 spectateurs de moins par match

Dans le détail, les trois premières réceptions de la saison 2026-2027, face au Havre (39 841 spectateurs), à Auxerre (36 278) et à Rennes (42 919), ont attiré une moyenne de 39 679 personnes. À la même période l’an dernier, les rencontres contre Metz (49 853), Marseille (52 095) et Angers (44 437) avaient rassemblé 48 795 spectateurs. Soit une baisse de près de 19% avec environ 9 100 individus de moins par match.

Pour expliquer le recul de ces recettes, le club avance notamment l’absence de choc « OR« , correspondant aux confrontations « premiums ». À l’inverse, l’OL avait reçu Marseille dès le mois d’août 2025, un duel qui avait bénéficié de cette catégorie tarifaire. Un autre élément a pu peser sur la fréquentation : la fin de la gratuité des navettes aux parkings relais. Depuis cet été, les supporters doivent notamment débourser 12,50 euros pour accéder au stade depuis les sites de Meyzieu-les-Panettes et d’Eurexpo. Un poids supplémentaire susceptible de freiner certains déplacements dans un monde de plus en plus coûteux.