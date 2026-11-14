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Comme on pouvait s’y attendre, Jonatan Giráldez va opérer un large turnover ce samedi face au promu qu’est Saint-Malo. Wendie Renard, Damaris Egurrola, Marie-Antoinette Katoto ou encore Tabitha Chawinga seront au repos.

Ce sera une première et cela ne déchaînera certainement pas les foules. C’est ainsi qu’OL Lyonnes a choisi de délocaliser son match contre Saint-Malo ce samedi en début de soirée (18h) du côté du GOLTC. Pour ce troisième rendez-vous en une semaine, la formation lyonnaise ne devrait pas avoir à forcer son talent pour venir à bout du promu. Néanmoins, la venue du club breton ne doit pas devenir un piège pour les joueuses rhodaniennes qui seront lancées dans le bain au coup d’envoi.

Les jeunes Ouazar et Fathallah dans le groupe

Comme on peut s’y attendre avec Jonatan Giráldez, un large turnover sera effectué à 18h avec très certainement celles qui n’ont pas débuté contre la Juventus Turin (0-6) titulaires d’entrée de jeu. Cela ne devrait pas être une surprise pour les supporters qui auront répondu présents puisque des joueuses comme Wendie Renard, Mala Grohs, Damaris Egurrola, Marie-Antoinette Katoto ou encore Tabitha Chawinga ont été laissées au repos pour cette rencontre de la 9e journée de Première Ligue.

Le groupe d’OL Lyonnes : Endler, Belhadj – Bacha, Engen, Lawrence, Tarciane, Nelhage, Sangare – Shrader, Swierot, Yohannes, Benyahia, Dumornay, Fathallah, Ouazar – Brand, Becho, Paraluelo, Hegerberg, Joseph.