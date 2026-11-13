OL : les Lyonnais au repos jusqu’à lundi

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Après trois entraînements sous Carlos Vicens, les Lyonnais font relâche. Ils retrouveront le GOLTC la semaine prochaine, lundi, après un week-end prolongé.

Il n’a pas souhaité bouleverser le programme. Ayant pris les commandes du groupe professionnel de l’OL lundi, puis après avoir entamé réellement son mandat mardi lors de sa première séance, Carlos Vicens n’a pas changé le calendrier. Comme il était prévu, les Lyonnais se sont entrainés jusqu’à jeudi sous les consignes de l’Espagnol.

Séances quotidiennes la semaine prochaine

Après cette semaine pas comme les autres, durant laquelle les internationaux sont partis, les coéquipiers de Corentin Tolisso vont pouvoir souffler. Trois jours de repos, entre vendredi et dimanche. La reprise est prévue pour lundi. Les Rhodaniens s’exereront ensuite quotidiennement jusqu’au match à Lille samedi 21 novembre (20h45).

Pendant ce temps-là, les éléments partis en sélection reviendront au compte-gouttes. Pas idéal pour préparer un déplacement capital, surtout avec un nouveau coach aux commandes. Mais ce sera la réalité de l’OL pendant la trêve.