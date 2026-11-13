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OL : les Lyonnais au repos jusqu'à lundi
Tolisso à l’entraînement avec Carlos Vicens (O&L / Anthony Ravas)

OL : les Lyonnais au repos jusqu’à lundi

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Après trois entraînements sous Carlos Vicens, les Lyonnais font relâche. Ils retrouveront le GOLTC la semaine prochaine, lundi, après un week-end prolongé.

Il n’a pas souhaité bouleverser le programme. Ayant pris les commandes du groupe professionnel de l’OL lundi, puis après avoir entamé réellement son mandat mardi lors de sa première séance, Carlos Vicens n’a pas changé le calendrier. Comme il était prévu, les Lyonnais se sont entrainés jusqu’à jeudi sous les consignes de l’Espagnol.

Séances quotidiennes la semaine prochaine

Après cette semaine pas comme les autres, durant laquelle les internationaux sont partis, les coéquipiers de Corentin Tolisso vont pouvoir souffler. Trois jours de repos, entre vendredi et dimanche. La reprise est prévue pour lundi. Les Rhodaniens s’exereront ensuite quotidiennement jusqu’au match à Lille samedi 21 novembre (20h45).

Pendant ce temps-là, les éléments partis en sélection reviendront au compte-gouttes. Pas idéal pour préparer un déplacement capital, surtout avec un nouveau coach aux commandes. Mais ce sera la réalité de l’OL pendant la trêve.

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3 réponses

  1. Juni38
    Juni38

    Des lyonnais , il y en avait sur la pelouse de San Siro hier soir .
    Première défaite de ZZ et elle est cuisante .

    Encore et toujours en difficulté avec la défense , les bleus ont loupé leur seconde mi temps .
    Les latéraux reste le problème à résoudre .
    Zidane avait choisi malo Gusto ( 33′ de jeu depuis début septembre ) , ce fut un naufrage .
    Sur l’autre aile , Truffert ne fut pas brillant , et est fautif sur le troisième but .
    surprise du chef , il a appele un ancien lyonnais que tout le monde a déjà oublié : Sael Kumbedi .
    ZZ cherche vraiment des solutions .

    Au milieu on a retrouvé notre cherki national , que ZZ veut mettre titulaire .
    Mais hormis ses frappes , ce ne fut encore pas une réussite : il ne presse pas , il marche trop , et son apport est décevant ; il devrait jouer en super sub mais pas titulaire .

    Un autre lyonnais jouait aussi , et c’est Barcola , et il fut le meilleur attaquant des bleus , remuant , beaucoup d’appels , il a bien percuté mais n’a pas été aidé par un doué mis sous l’éteignoir par la très bonne défense italienne .

    Une italie en reconstruction qui s’offre une victoire de prestige .

    Pour zidane , de bonnes idées comme Da Cunha , superbe joueur qui a été le meilleur bleu hier soir , et d’autres moins inspirées comme celle de titulariser à tout prix cherki .

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  2. Avatar
    leroilyon

    Ah mais y’avait un match?

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  3. Avatar
    brad

    Cherki notre gone , faut qu’il arrête de parler et se mettre au diapason des autres , en interview il dit que c’était difficile car les ritals jouaient très resserrés , puis comme il n’est pas tout a fait comme les autres , il sort qu’il y avait une place de ouf ! pour passer..
    Bordel mais tais toi et fais , tu gambades sur le terrain alors que d’autres montrent que jouer pour le drapeau , c’est ce sortir les couilles du pantalon…
    Très décevant qu’a chaque fois qu’on attend que tu montres ton talent , c’est le pétard mouillé , sur les 22 il a été le plus mauvais joueur , c’est ça le constat.
    Et sur le forum de l’équipe ….j’en dis pas plus , il pourrait cumuler les costards gratuits…..

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