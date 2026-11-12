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Après une émission spéciale sur le départ de Paulo Fonseca la semaine dernière, Tant qu’il y aura des Gones évoque le nouvel entraîneur de l’OL, Carlos Vicens. C’était l’occasion d’en apprendre plus sur le technicen espagnol.

Entre le départ précipité de Paulo Fonseca, les deux matchs de la semaine pour l’OL et l’arrivée d’un nouvel entraîneur, l’actualité lyonnaise était bien chargée. Ce lundi 9 novembre, votre émission Tant qu’il y aura des Gones consacrée était de retour. Les intervenants ont évoqué brièvement la défaite sèche à Brest (2-0). Il était surtout question d’aborder le sujet autour du nouveau coach : Carlos Vicens.

À quoi s’attendre avec Carlos Vicens ?

En compagnie de Razik Brikh, notre consultant Nicolas Puydebois et notre chroniqueur du soir Quentin Vieira, ont pu débattre longuement de cette arrivée. Entre système et philosophie de jeu ainsi qu’inquiétudes, les différents avis ont pu enflammer le plateau. Comme celui de la semaine passée, cet opus est une nouvelle fois dédié à la réaction à l’information. Il est donc assez chargé.

Vous êtes presque 15 000 à avoir écouté l’épisode du 9 novembre. Pour les retardataires, vous pouvez retrouver le replay sur YouTube juste ici.

Vous pouvez également écouter Tant qu’il y aura des Gones sur Spotify, Ausha, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict et Amazon Music.