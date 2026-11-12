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Un penalty en deux temps, et voilà Wendie Renard avec un 40e but en Ligue des champions. La capitaine a marqué lors de 15 campagnes européennes, un record.

À chaque année qui passe, Wendie Renard repousse un peu plus les limites des records qu’elle a battus. En 2026-2027, elle participe à sa 20e campagne européenne, et possède évidemment le record du nombre d’apparitions en Ligue des champions (138 matchs). Et depuis, mercredi, la défenseure a rejoint Alexandra Popp dans une nouvelle catégorie.

Lors du succès 6-0 contre la Juventus Turin, la capitaine rhodanienne a inscrit un but en deux temps après un penalty assez mal exécuté. Malgré une panenka repoussée, la joueuse de 36 ans a finalement inscrit sa 40e réalisation dans la compétition. Surtout, elle a désormais marqué lors de 15 saisons différentes.

Une marque partagée avec Alexandra Popp

Seule l’avant-centre allemande a fait aussi bien, tous tours confondus. Sur cet exercice, il s’agit de son premier but. Jusqu’à présent, sa plus haute marque sur une saison est de cinq en 2019-2020. En 2025-2026, elle avait trouvé la faille à quatre reprises. Elle est à ce jour la 12e meilleure réalisatrice de l’épreuve.