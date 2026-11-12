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Les deux premiers Lyonnais à entrer en lice durant la trêve ont perdu 2-1. Yvann Konan (Côte d’Ivoire) et Kaïl Boudache (Algérie) sont en danger dans les qualifications à la CAN U23.

Verront-ils la CAN U23 ? C’est mal parti pour Yvann Konan et KaÏl Boudache après les matchs de mercredi. Le 11 novembre, les deux jeunes Lyonnais ont lancé la trêve internationale dans le cadre des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des nations Espoirs. À la clé, deux défaites lors de la première manche.

Pour les Algériens, c’est un véritable coup d’arrêt, puisqu’ils ont perdu 2 à 1 face à l’Eswatini. Pourtant, ils avaient ouvert la marque par Gaëtan Bakhouche à la 40e minute. Tout allait bien pour l’ailier rhodanien, qui était remplaçant. Mais derrière, les protégés de Rafik Saïfi, qui vivait sa première sortie officielle à la tête de la sélection, ont encaissé deux buts.

Konan était titulaire face au Kenya

Les voilà dos au mur avant l’affiche retour, qu’ils recevront lundi prochain. La Côte d’Ivoire, elle, a cédé contre le Kenya sur le même score. Le gardien de 19 ans était titulaire pour sa 7e cape avec les U23. Il n’a pas pu empêcher les Ivoiriens de s’incliner, ce qui les contraint à renverser la table mardi 17 novembre pour se qualifier. Dans le cas contraire, ce serait une grande déconvenue, idem pour Kaïl Boudache et l’Algérie.