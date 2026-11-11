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Juventus - OL Lyonnes : Sangaré et Becho titulaires
Wassa Sangaré lors de PSG – OL Lyonnes (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Juventus – OL Lyonnes : Sangaré et Becho titulaires

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Ce mercredi, OL Lyonnes affronte la Juventus Turin au stade Pozzo – Lamarmora. Pour cette quatrième rencontre de Ligue des champions, Jonatan Giráldez a choisi d’aligner Wassa Sangaré aux côtés de Wendie Renard et Vicki Becho à la place de Salma Paralluelo.

Pas de jour férié pour les joueuses d’OL Lyonnes. En ce 11 novembre, les Fenottes ne font pas relâche, bien au contraire. Un match de Ligue des champions les attend et pas n’importe contre qui. Si la Juventus Turin n’est plus l’une des grandes places du football européen, elle reste un poil à gratter pour OL Lyonnes. Trois nuls sur les trois dernières confrontations dans la compétition. Alors, dans ce début de saison quasiment parfait, les coéquipières de Wendie Renard auront une source de motivation supplémentaire sur la pelouse de Pozzo – Lamarmora (21h, La Chaîne L’Equipe).

Pour ce quatrième rendez-vous européen de la saison, Jonatan Giráldez a fait deux changements surprises par rapport à ce que peut ressembler l’équipe-type pour les grands rendez-vous. Qui d’Ingrid Engen, Tarciane ou Wassa Sangaré allait accompagner Wendie Renard ? La jeune internationale français a finalement eu les faveurs de son coach. De son côté, Vicki Becho prend la place de Salma Paralluelo sur le côté droit de l’attaque.

La composition d’OL Lyonnes : Grohs – Brand, Engen, Renard, Bacha – Damaris, Yohannes – Paralluelo, Dumornay, Chawinga – Katoto

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5 réponses

  1. dede74
    dede74

    Sangaré ? elle est où dans la compo ci-dessus ? invisible ? 🤪
    Et Becho ?
    Ah David, faut arrêter l’apéro 🤣

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    dami43

    Que croire ? le contenu de l’article ou la compo annoncée en conclusion?

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      undeuxtrois

      Brand, Sangaré, Renard, Bacha derrière.
      Dumornay, Yohannes, Damaris au milieu.
      Becho, Katoto, Chawinga devant.

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  3. Avatar
    undeuxtrois

    Etonnant. Becho et Chawinga, alignées d’entrée, ont toujours été assez décevantes cette saison. Le meilleur match de Chawinga fut en rentrant contre Montpellier (2 passes décisives), et Becho en rentrant contre l’Inter (triplé). On semble repasser sur un 433 alors que la Juve va mettre une défense à 5. L’animation sera peut-être un peu différente (Brand et Chawinga pistons, Dumornay et Becho en soutien de Katoto devant). Difficile de savoir.

    Je ne suis pas très inquiet dans tous les cas.

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    vickson65

    Paralluelo ou Becho? l

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