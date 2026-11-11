Juventus – OL Lyonnes : Sangaré et Becho titulaires

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Ce mercredi, OL Lyonnes affronte la Juventus Turin au stade Pozzo – Lamarmora. Pour cette quatrième rencontre de Ligue des champions, Jonatan Giráldez a choisi d’aligner Wassa Sangaré aux côtés de Wendie Renard et Vicki Becho à la place de Salma Paralluelo.

Pas de jour férié pour les joueuses d’OL Lyonnes. En ce 11 novembre, les Fenottes ne font pas relâche, bien au contraire. Un match de Ligue des champions les attend et pas n’importe contre qui. Si la Juventus Turin n’est plus l’une des grandes places du football européen, elle reste un poil à gratter pour OL Lyonnes. Trois nuls sur les trois dernières confrontations dans la compétition. Alors, dans ce début de saison quasiment parfait, les coéquipières de Wendie Renard auront une source de motivation supplémentaire sur la pelouse de Pozzo – Lamarmora (21h, La Chaîne L’Equipe).

Pour ce quatrième rendez-vous européen de la saison, Jonatan Giráldez a fait deux changements surprises par rapport à ce que peut ressembler l’équipe-type pour les grands rendez-vous. Qui d’Ingrid Engen, Tarciane ou Wassa Sangaré allait accompagner Wendie Renard ? La jeune internationale français a finalement eu les faveurs de son coach. De son côté, Vicki Becho prend la place de Salma Paralluelo sur le côté droit de l’attaque.

La composition d’OL Lyonnes : Grohs – Brand, Engen, Renard, Bacha – Damaris, Yohannes – Paralluelo, Dumornay, Chawinga – Katoto