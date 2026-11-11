Face à un groupe plus que réduit, Carlos Vicens, aidé par les adjoints en place avant son arrivée, a intégré plusieurs jeunes de la réserve pour cette première semaine d’entraînement à l’OL.
Pour un entraîneur qui est plutôt porté sur la jeunesse, il a été servi. Mardi, pour son premier entraînement en qualité de coach de l’OL, Carlos Vicens n’avait pas besoin de plus que ses dix doigts pour compter les « pros » à sa disposition. Trêve internationale oblige, l’Espagnol a commencé son aventure lyonnaise avec un effectif plus que réduit. Bien que présents à Décines, Ernest Nuamah et Rémi Himbert ont effectué des séances individuelles, tandis que Ruben Kluivert n’a pas participé à l’entraînement, au même titre que les blessés de longue date.
Une place à prendre pour les jeunes avec Vicens ?
Alors, il a fallu aller piocher au sein de la réserve pour le nouveau staff, bien aidé par Adrien Tarascon et Jorge Maciel rescapés de l’ère Paulo Fonseca. Ils étaient donc nombreux à fouler la pelouse du terrain numéro 1 du GOLTC. Les habitués Alejandro Gomes Rodriguez et Adil Hamdani et d’autres un peu moins. Si Steeve Kango, Tiago Gonçalves et Angel Garcia ont déjà goûté à plusieurs reprises aux entraînements pros, c’est bien plus rare pour Walid Nechab, Néhémie Lurika, Thimothé Dutot ou encore Noah Duclieu.
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