OL : Louis-Jean en dit plus sur le contrat de Vicens

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Ayant signé pour dix-huit mois avec l’OL, Carlos Vicens pourrait s’inscrire un peu plus dans la durée. En effet, son contrat prévoit une option d’une saison qui sera activée en cas de qualification européenne.

Depuis plusieurs jours, son arrivée ne faisait plus aucun doute. Pour prendre la succession de Paulo Fonseca, l’OL avait choisi de miser sur Carlos Vicens. Un jeune coach qui sortait d’un peu plus d’un an à Braga comme première expérience en numéro 1. Les interrogations ont forcément été nombreuses sur le profil repéré, mais au moment de lire le communiqué de l’officialisation de cette arrivée, une chose a peut-être surpris : la durée du contrat signé par Vicens. Seulement dix-huit mois, ce qui est plutôt rare dans le milieu de foot.

« Un contrat qui colle bien à la situation actuelle du club »

Peut-on vraiment imposer sa patte et s’inscrire dans la durée avec un contrat aussi court ? Interrogé sur la question, Matthieu Louis-Jean a apporté un élément de réponse. Dans les faits, Carlos Vicens pourrait poser ses valises un peu longtemps dans la capitale des Gaules. « Il a un contrat d’un an et demi, mais je peux ajouter ici qu’il a une option d’un an supplémentaire. Pour nous, c’était important aussi de se protéger sur le long terme. On voulait aussi que Carlos soit complètement satisfait des conditions qu’il pouvait avoir. Je pense que Carlos est content de la situation qu’il peut avoir. Et pour nous, un an et demi plus un an d’option collait bien à la situation du club actuel. »

Que faut-il pour que le contrat de l’entraîneur espagnol coure jusqu’en juin 2029 et non juin 2028 ? « Une qualification européenne », a déclaré le directeur sportif.