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Ce lundi, l’équipe de « Tant qu’il y aura des Gones » revient sur la défaite de l’OL à Brest juste avant la trêve internationale. Une coupure marquée par l’arrivée d’un nouveau coach dans la capitale des Gaules : Carlos Vicens.

La semaine passée, les fidèles auditeurs de « Tant qu’il y aura des Gones » avaient laissé un Nicolas Puydebois particulièrement remonté contre le possible départ de Paulo Fonseca en plein milieu de la saison. Ce n’est désormais plus une simple rumeur car le Portugais a bien mis les voiles vers le Sporting depuis mercredi dernier.

Il a donc fallu à la direction de l’OL de trouver un successeur et il se nomme Carlos Vicens, comme annoncé ce lundi. Cette officialisation va logiquement faire partie des thèmes principaux de ce nouveau numéro de TKYDG en direct à partir de 19h ce lundi. Toutefois, l’équipe emmenée par Razik Brikh, avec à ses côtés Nicolas Puydebois et Quentin Vieira, reviendra bien évidemment sur la défaite lyonnaise (2-0) à Brest, dimanche.