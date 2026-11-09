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Maciel après Brest - OL (2-0) : "On a vu notre force et notre faiblesse"
Jorge Maciel lors de Real Sociedad – OL (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

Maciel après Brest – OL (2-0) : « On a vu notre force et notre faiblesse »

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Ne contestant pas la victoire (2-0) de Brest dimanche, Jorge Maciel avait surtout des regrets sur l’attitude offensive de son équipe. L’entraîneur intérimaire de l’OL aurait aimé plus de tranchant, plus de prises de risque.

Il ne connaîtra toujours pas la victoire comme coach intérimaire numéro 1. Pour son troisième match dans ce rôle, Jorge Maciel aurait bien aimé prendre les trois points et au moins poursuivre sur sa série qui l’avait vu prendre un point contre Ludogorets en janvier 2025 (0-0) puis un autre jeudi dernier face à la Real Sociedad. Il aurait fallu pour cela en montrer bien plus sur la pelouse du stade Francis Le Blé (défaite 2-0).

Malgré 70% de possession de balle, l’OL n’a quasiment jamais mis en danger Egil Selvik dans le but brestois, si ce n’est une frappe de Keito Nakamura et Corentin Tolisso. « Par rapport à notre possession, on doit créer beaucoup plus de situations, assurait Maciel à nos confrères après la rencontre. Si tu es stérile en ayant autant le ballon face à une équipe si résiliante, qui attend les erreurs adverses, ça peut coûter cher. »

« On n’a pas eu la maturité et le grain de folie »

Face à son public, Brest a fait du Brest et personne ne pourra leur reprocher. Tout le monde s’attendait à ce type de rencontre et l’OL n’a pas réussi à l’emballer. C’est avant tout là que les regrets sont gros. Cette formation en a-t-elle les capacités sans avant-centre de métier ? Pour le staff lyonnais, ce ne doit pas être une excuse. « Le côté tranchant, et la simplicité développée par l’adversaire dans ses actions, on ne l’a pas eu. On veut bien jouer au foot, mais il faut d’abord marquer« , a poursuivi l’entraîneur intérimaire.

Assurant que les observateurs avaient vu la force de l’OL, « capable de vraiment faire du jeu et assez bien contrôler les transitions adverses malgré tout, et aussi sa faiblesse », Jorge Maciel espère que le groupe lyonnais saura désormais « comment faire mal, pas juste tourner le ballon pour tourner. » Un premier axe de travail pour Carlos Vicens, le futur coach du club septuple champion de France.

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8 réponses

  1. Juni38
    Juni38

    Cette façon de jouer , c’est la marque de fabrique de l’ex coach , et les joueurs ne savent plus jouer autrement .
    70% de possession et tu perds le match 2-0
    C’est stérile et on s’ennuie le plus souvent à les regarder jouer , c’est comme ça depuis 2 ans .
    Auparavant on avait moreira et un peu fofana avant qu’il ne parte , pour dynamiser peu les attaques , mais ils ont été vendus , et on ne remplace pas de tels joueurs facilement .
    Pour couronner le tout on continue à jouer sans avant centre puisque celui qu’on avait enfin fut rapidement cassé par les équipes adverses.
    son remplaçant sulc étant out aussi et pour longtemps à force d’avoir joué blessé ( bravo bonne gestion ) , il ne reste que nuamah pour remplir le role mais lui aussi n’était pas opérationnel pour débuter le match .
    Il reste AGR mais il n’a encore eu que 9′ , dans la continuité du coach précédent .
    Bref , il faudra inculquer une autre façon de jouer , car le jeu à la papasse peut fonctionner si tu as des super attaquants devant , ce qui n’est pas le cas avec nos gamins qui découvrent la L1

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  2. Avatar
    olgoneforever

    Sans avant centre déjà c’est difficile!
    Pourquoi ne oas avoir tenter un jeune avant centre contre Brest pour l’équilibre de l’équipe puis si cela ne fonctionnait pas faire avancer Tolisso?

    Sans rythme et temps forts/temps faibles déjà c’est difficile !
    Oui 70% de possession en passes latérales et.en courses stériles ( Boudache ….)

    Sans arrêter les relances au pied et dans l’axe c’est difficile !
    Marre de cette tactique perpétuelle que nos adversaires connaissent et exploitent . ET quand Greif en plus le fait mal…

    J’attends ,faut il le dire, la touche du nouveau coach !

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    1. Juni38
      Juni38

      C’est la tactique de la grenouille qui se veut aussi grosse que le boeuf .
      On veut avoir la maitrise du ballon , joueur en grosse équipe qui domine son adversaire , mais il faut avoir de très bons joueurs pour avoir une telle ambition .
      Avec l’équipe au complet on peut se permettre de jouer les cadors ainsi , cad avec morton , avec openda devant , avec sulc au sommet de sa forme ou encore avec un tolisso non déprimé de sa nouvelle non sélection .
      Mais quand ceux ci ne sont pas la , il faut enfiler un autre costume et ne pas se voir trop beau , sinon tu te fais punir et c’est exactement ce qui leur est arrivé .
      Quand en plus ton gardien fait des cagades ( lucas perri se serait fait incendier ici par certains , qui étrangement , ne disent plus rien envers greif , ah mais oui ce n’est pas lui qui a remplacé l’idole antho lopes alors on lui passe tout ) , et bien ça n’aide pas .

      Souhaitons que le nouveau coach ( déjà portant la pancarte Grosso pour Goldorak et d’autres certainement ) , remodèle cette équipe différemment , en pronant un jeu moins cérébral , mais plus vertical , avec une équipe qui sache emballer le match comme elle savait le faire avant …

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      1. Avatar
        brad

        Tu es en colère J38 , n’oublie pas qu’ils ont joué Jeudi et ma foi ils ont fait un bon voir très bon match contre La Réal qui a mit les gens derrière eux , après leurs prix d’achats devraient t’indiquer qu’ils sont loin de ce que nous montre le QSG et que sur ces différences de statuts , tu ne peux pas prétendre avoir du caviar chaque match.
        Oui Brest était prenable , il n’ont rien montré sauf le même courage que les nôtres a la Réal et ça a tourné en leur faveur avec la bénédiction de nos erreurs et errements Coco n’étant pas là , Grief une erreur , Athekame n’étant pas sur la même ligne que ses prestations précédentes , des mauvais placements et ils nous punissent….moi perso je sais qu’ils valent mieux que ce que l’on a vu , c’est le foot , le jour ou on sera riche on mettra la cerise qui manque sur le gateau…..

  3. s.k
    s.k

    On était à 53 % de possession avant ce match
    Maciel je le trouve plutôt intéressant mais pour moi l’erreur est d’avoir aligné L’équipe type du moment contre les espagnols
    On doit prioriser le championnat
    Marseille l’a fait et maintenant ils sont devant c’est juste fou il faut se rappeler en début de saison Genesio a donné sa démission tellement l’effectif est mauvais mais là ils sont devant
    On a aucune chance de gagner l’europa league des qu’on rencontre une équipe des 4 premiers championnats on est en difficulté et c’est logique on est pas favori
    Alors pourquoi continuer à faire semblant la coupe d’Europe qu’on peut vraiment essayer de gagner avec notre effectif actuel est la ligue conférence
    Les joueurs étaient cramés contre Brest plus d’essence dans le moteur et le match de jeudi n’aide pas
    Après je comprends Maciel dans sa position difficile de faire autrement
    La direction aurait du lui donner des consignes dans ce sens
    Après peut être que ça n’aurait rien changé vu le niveau des boudaches et compagnie mais au moins on aurait fait le maximum pour obtenir un résultat
    Perdre contre Brest sans même les mettre en difficulté
    Atakame qu’on glorifie ici est déjà directement coupable de 4 ou 5 buts
    Donc le premier contre le fenerbace ou il se fait bouffer sur un coup de pied arrête
    Les blessures n’aident pas je suis d’accord mais perdre 2 0 contre Brest non

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    1. Juni38
      Juni38

      Oui pour moi , erreur de gestion de l’effectif ; on se voit encore trop beau à vouloir joueur les deux tableaux .
      On a arraché un nul à la sociedad , super , bravo .
      Et conséquence : on perd bêtement à Brest , alors qu’on aurait du venir y prendre les trois points .
      Athekame on tire déjà la corde sur lui , résultat il était cuit hier , c’est vraiment mal géré je suis désolé .
      Si on avait l’effectif au complet , je peux comprendre qu’on joue a fond le match de jeudi , mais là c’était suicidaire .
      Malchance pour maciel , c’était son premier match en tant qu’intérimaire , et il ne pouvait pas balancer le match comme l’a fait l’autre à hoffenheim .

      Vraiment ce plantage que nous fait l’ex coach juste avant la trêve , aura bien pénalisé le club , encore merci à lui !!

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      1. Tongariro
        Tongariro

        « Vraiment ce plantage que nous fait l’ex coach juste avant la trêve , aura bien pénalisé le club , encore merci à lui !! »

        Une ordure, y a pas d’autre mot.

    2. Avatar
      leroilyon

      Salut les gars, il faut aussi tout de meme comprendre la réalité économique..
      Chaque victoire en EL rapporte 450 000€ et dans notre situation, c’est impossible de faire l’impasse..
      Hier on a une equipe qui peut gagner à Brest, ca se joue pas à grand chose ce match..
      Nakamura si il fait filoche on prend pas le but juste derrière et c’est Brest qui est obligé de se découvrir et nous qui pouvons contrer, toute la physionomie du match change.

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