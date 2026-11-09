Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Ne contestant pas la victoire (2-0) de Brest dimanche, Jorge Maciel avait surtout des regrets sur l’attitude offensive de son équipe. L’entraîneur intérimaire de l’OL aurait aimé plus de tranchant, plus de prises de risque.

Il ne connaîtra toujours pas la victoire comme coach intérimaire numéro 1. Pour son troisième match dans ce rôle, Jorge Maciel aurait bien aimé prendre les trois points et au moins poursuivre sur sa série qui l’avait vu prendre un point contre Ludogorets en janvier 2025 (0-0) puis un autre jeudi dernier face à la Real Sociedad. Il aurait fallu pour cela en montrer bien plus sur la pelouse du stade Francis Le Blé (défaite 2-0).

Malgré 70% de possession de balle, l’OL n’a quasiment jamais mis en danger Egil Selvik dans le but brestois, si ce n’est une frappe de Keito Nakamura et Corentin Tolisso. « Par rapport à notre possession, on doit créer beaucoup plus de situations, assurait Maciel à nos confrères après la rencontre. Si tu es stérile en ayant autant le ballon face à une équipe si résiliante, qui attend les erreurs adverses, ça peut coûter cher. »

« On n’a pas eu la maturité et le grain de folie »

Face à son public, Brest a fait du Brest et personne ne pourra leur reprocher. Tout le monde s’attendait à ce type de rencontre et l’OL n’a pas réussi à l’emballer. C’est avant tout là que les regrets sont gros. Cette formation en a-t-elle les capacités sans avant-centre de métier ? Pour le staff lyonnais, ce ne doit pas être une excuse. « Le côté tranchant, et la simplicité développée par l’adversaire dans ses actions, on ne l’a pas eu. On veut bien jouer au foot, mais il faut d’abord marquer« , a poursuivi l’entraîneur intérimaire.

Assurant que les observateurs avaient vu la force de l’OL, « capable de vraiment faire du jeu et assez bien contrôler les transitions adverses malgré tout, et aussi sa faiblesse », Jorge Maciel espère que le groupe lyonnais saura désormais « comment faire mal, pas juste tourner le ballon pour tourner. » Un premier axe de travail pour Carlos Vicens, le futur coach du club septuple champion de France.