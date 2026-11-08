Brest – OL : le Stade Brestois en difficulté à domicile cette saison

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Avant de recevoir l’OL ce dimanche (17 h 15), le Stade Brestois ne présente pas un bilan très rassurant devant son public. Avec seulement quatre points en quatre rencontres, il peine à faire de son stade une forteresse.

Pour son prochain déplacement en Ligue 1, l’OL pourrait avoir une belle opportunité à saisir. Après neuf journées, les Brestois occupent la 11e place du classement avec 12 points. Mais les hommes de Julien Lachuer affichent un visage bien différent selon qu’ils évoluent à domicile ou à l’extérieur. Sur leur pelouse, les Brestois ont notamment déjà laissé filer plusieurs points.

Quatre points pris à domicile en quatre matchs

Depuis le début de la saison, les Finistériens ont disputé quatre rencontres devant leurs supporters. Le bilan est relativement délicat avec une seule victoire, un match nul et deux défaites. Les coéquipiers de Lucas Tousart ont d’abord partagé les points avec Toulouse (2-2), avant de s’incliner face au Paris Saint-Germain (0-1). Leur seul succès au Stade Francis-Le Blé est intervenu contre Angers (5-1), le 10 octobre dernier. Une prestation particulièrement aboutie offensivement, qui n’a toutefois pas été confirmée lors de la réception de Nice puisqu’ils ont perdu (2-1) après avoir mené au score.

L’OL en difficulté loin de Décines

Les Bretons peinent à s’imposer à domicile, mais l’Olympique lyonnais n’affiche pas non plus un bilan rassurant à l’extérieur. Après quatre voyages en Ligue 1, ils ont également récolté quatre petits points, avec une victoire contre Toulouse (2-0), un nul face au Paris FC (0-0) et deux revers contre Lens (2-1) et le PSG (2-0). Si Brest cherchera à entamer une série positive à domicile, les Rhodaniens auront le même objectif afin de rester dans le wagon de tête.