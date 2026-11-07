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Sans la moindre minute de jeu depuis le début de la saison, Alejandro Gomes Rodriguez a enfin retrouvé les terrains avec l’OL. Entré en fin de rencontre face à la Real Sociedad (1-1), jeudi soir, l’attaquant anglais a profité du premier match après le départ de Paulo Fonseca pour faire sa première apparition cette saison.

Il aura fallu attendre le changement d’entraîneur et une cascade de blessures pour revoir Alejandro Gomes Rodriguez porter le maillot de l’OL avec les pros. Face à la Real Sociedad, ce jeudi soir en Ligue Europa, le jeune attaquant a fait son entrée à la 89e minute à la place de Khalis Merah. Une apparition de quelques minutes, loin d’être anodine au regard de sa situation depuis plusieurs mois. En effet, malgré sa présence dans l’équipe professionnelle, le joueur n’avait pas encore eu l’occasion de se montrer cette saison sous les ordres de Paulo Fonseca.

Une première apparition après plusieurs mois d’attente

Jusqu’ici, Alejandro Gomes Rodriguez n’entrait pas vraiment dans les plans de Paulo Fonseca. Pas dans l’équipe toute la saison, il a profité des blessures offensives pour être intégré pour la première fois dans le groupe. C’était lors du dernier match du technicien portugais face à Angers (2-0). Néanmoins, il n’était pas rentré.

Face à la Real Sociedad, Jorge Maciel lui a fait passer le cap en lui offrant quelques minutes en fin de rencontre pour se montrer, alors que les Lyonnais cherchaient encore à faire la différence pour tenter de repartir avec la victoire. Si son temps de jeu reste limité, cette décision lui permet de retrouver le rythme de la compétition avec le groupe professionnel.

Une opportunité à saisir avec l’arrivée du nouveau coach ?

Cette apparition pose forcément la question de la place qu’Alejandro Gomes Rodriguez pourrait occuper dans la rotation lyonnaise pour la suite de la saison. Avec les absences de plusieurs éléments offensifs, l’OL manque actuellement de solutions dans ce secteur.

Le jeune Anglais pourrait ainsi représenter une option supplémentaire pour le nouveau staff, avec un entraîneur réputé pour être friand des jeunes joueurs. Alejandro Gomes Rodriguez pourrait donc avoir une carte à jouer dans les prochaines semaines pour se montrer et ainsi intégrer la rotation lyonnaise définitivement. « C’est à eux (aux jeunes) d’ouvrir la porte, pas à nous. Il est là car il travaille sérieusement. Son prêt a bien fonctionné, il est revenu plus mature. Nous voyons un joueur différent, plus fluide dans ce qu’il fait, moins préoccupé par l’idée de vouloir absolument tout réussir, a développé Jorge Maciel ce samedi. Il bosse comme Rémi Himbert le faisait pour avoir sa chance. C’est un autre profil que l’on n’a pas et dont on a besoin. »