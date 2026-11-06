OL : Jean-Michel Aulas très inquiet après le départ de Fonseca

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Le départ de Paulo Fonseca continue de faire réagir dans l’environnement lyonnais. Jean-Michel Aulas a exprimé sa déception et ses inquiétudes concernant les conditions de cette séparation. L’ancien président de l’OL estime notamment que le club aurait dû se montrer plus ferme pour conserver son entraîneur.

Le départ précipité de Paulo Fonseca n’a visiblement pas convaincu Jean-Michel Aulas. Alors qu’il a quitté l’OL pour rejoindre le Sporting Portugal, l’ancien dirigeant rhodanien s’interroge sur les conditions de cette opération. Il regrette notamment la rapidité de cette séparation, mais aussi le manque de justification apportée par l’entraîneur. « Le départ, non seulement très rapide, mais je dirais sans justification véritable de la part de Fonseca, moi, me pose un certain nombre de questions« , a-t-il expliqué auprès de L’Équipe.

Aulas regrette le manque de fermeté de l’OL

Au-delà du choix de Paulo Fonseca, Jean-Michel Aulas point surtout la position adoptée par la direction lyonnaise dans ce dossier. Selon lui, le club aurait dû davantage défendre ses intérêts, notamment sur le plan financier. Alors que le montant de cinq millions d’euros est évoqué, l’ancien président estime que les négociations auraient pu aboutir à une indemnité supérieure. « Si Fonseca et le club du Sporting vers qui il va aller avaient vraiment besoin de lui, je pense que les montants auraient probablement été plus importants« , a-t-il notamment avancé.

Pour lui, la situation sportive de l’OL, alors engagé dans la course aux premières places de Ligue 1 et toujours concerné par la Ligue Europa aurait dû davantage peser dans les discussions. « Personnellement, j’aurais d’abord pris une position intransigeante qui est sur le principe de ne pas accepter ce genre de choses« , explique-t-il.

« Je suis déçu et vraiment très inquiet »

Jean-Michel Aulas craint également les conséquences de ce départ sur la dynamique collective lyonnaise. Alors que l’équipe avait trouvé un bon équilibre, il redoute que le changement d’entraîneur ne vienne perturber le travail réalisé jusqu’ici. « J’espère de tout mon cœur que ça n’altérera pas l’esprit d’équipe et la dynamique qui a été créée par l’Olympique Lyonnais« , a-t-il confié. Il insiste aussi sur le mauvais timing de cette décision, alors que le club semblait retrouver une stabilité. « Ce n’était pas le bon moment pour que l’entraîneur qui réussissait plutôt pas mal à cet instant s’en aille« , regrette-t-il.

Enfin, Jean-Michel Aulas met en garde contre le précédent que pourrait représenter cette opération pour l’avenir du club. Selon lui, accepter le départ d’un entraîneur en pleine saison dans ces conditions pourrait ouvrir la porte à d’autres situations similaires.