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OL : Jean-Michel Aulas très inquiet après le départ de Fonseca
Jean-Michel Aulas était présent pour l’hommage à Bernard Lacombe

OL : Jean-Michel Aulas très inquiet après le départ de Fonseca

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Le départ de Paulo Fonseca continue de faire réagir dans l’environnement lyonnais. Jean-Michel Aulas a exprimé sa déception et ses inquiétudes concernant les conditions de cette séparation. L’ancien président de l’OL estime notamment que le club aurait dû se montrer plus ferme pour conserver son entraîneur.

Le départ précipité de Paulo Fonseca n’a visiblement pas convaincu Jean-Michel Aulas. Alors qu’il a quitté l’OL pour rejoindre le Sporting Portugal, l’ancien dirigeant rhodanien s’interroge sur les conditions de cette opération. Il regrette notamment la rapidité de cette séparation, mais aussi le manque de justification apportée par l’entraîneur. « Le départ, non seulement très rapide, mais je dirais sans justification véritable de la part de Fonseca, moi, me pose un certain nombre de questions« , a-t-il expliqué auprès de L’Équipe.

Aulas regrette le manque de fermeté de l’OL

Au-delà du choix de Paulo Fonseca, Jean-Michel Aulas point surtout la position adoptée par la direction lyonnaise dans ce dossier. Selon lui, le club aurait dû davantage défendre ses intérêts, notamment sur le plan financier. Alors que le montant de cinq millions d’euros est évoqué, l’ancien président estime que les négociations auraient pu aboutir à une indemnité supérieure. « Si Fonseca et le club du Sporting vers qui il va aller avaient vraiment besoin de lui, je pense que les montants auraient probablement été plus importants« , a-t-il notamment avancé.

Pour lui, la situation sportive de l’OL, alors engagé dans la course aux premières places de Ligue 1 et toujours concerné par la Ligue Europa aurait dû davantage peser dans les discussions. « Personnellement, j’aurais d’abord pris une position intransigeante qui est sur le principe de ne pas accepter ce genre de choses« , explique-t-il.

« Je suis déçu et vraiment très inquiet »

Jean-Michel Aulas craint également les conséquences de ce départ sur la dynamique collective lyonnaise. Alors que l’équipe avait trouvé un bon équilibre, il redoute que le changement d’entraîneur ne vienne perturber le travail réalisé jusqu’ici. « J’espère de tout mon cœur que ça n’altérera pas l’esprit d’équipe et la dynamique qui a été créée par l’Olympique Lyonnais« , a-t-il confié. Il insiste aussi sur le mauvais timing de cette décision, alors que le club semblait retrouver une stabilité. « Ce n’était pas le bon moment pour que l’entraîneur qui réussissait plutôt pas mal à cet instant s’en aille« , regrette-t-il.

Enfin, Jean-Michel Aulas met en garde contre le précédent que pourrait représenter cette opération pour l’avenir du club. Selon lui, accepter le départ d’un entraîneur en pleine saison dans ces conditions pourrait ouvrir la porte à d’autres situations similaires.

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5 réponses

  1. Juni38
    Juni38

    Bien sûr il va se faire critiquer par sa prise de parole , mais qui peut lui donner tord dans ce qu’il dit ?
    On ne peut certes pas conserver un coach contre son gré , mais je ne l’aurais pas laissé partir comme un voleur aussi vite , il serait resté au moins jusqu’à la trêve et lisbonne aurait dû payer le prix de ce débauchage au prix fort , pour préjudices subit par l’OL.
    Je sais que ça va en faire rire certains mais le club a manqué de fermeté , je suis d’accord avec JMA.
    Et comme il le dit ça risque de faire jurisprudence et c’est désormais la porte ouverte à des ruptures de contrat a tout moment . Un coach pourra plaquer son club dès qu’il en aura l’envie , ça n’augure rien de bon pour l’avenir .

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  2. Avatar
    ciresglover

    C’est toujours plus facile quand on est pas aux commandes de dire moi je mais ça c’est une habitude bien ancrée dans beaucoup de domaines.
    Ce n’est pas le bon timing c’est sur c’est assez inédit, souvent c’est le club qui écarte son entraîneur mais cela permet de tourner une page de plus de l’ère Textor et c’est pour le bien de l’OL.
    Il n’a rien gagné n’as pas réussi à maintenir son groupe sous condition pour la qualification en LDC même si on voit l’écart de niveau entre le foot français et européen, il n’a donc pas rempli son objectif et celui du club.
    Pas de regrets.
    Et Aulas qu’il prenne soin de lui et de sa famille ce sera déjà bien pour lui et l’OL!

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    1. Juni38
      Juni38

      Certes mais il a le droit d’exprimer son ressenti dans cet épisode de la vie du club, il ne peut pas être indifférent à ce qui s’est passé .
      Je ne peux pas le critiquer dans ce moment là .

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  3. Avatar
    Turgot

    C’est clair que la communication du club est pour le moins ambigüe.
    Si le club regrette et condamne de façon à peine voilée ce départ de Fonseca, on ne peut être qu’étonné du deal trouvé avec le Sporting, 5 M€ c’est du gagne petit au regard du problème posé. Il y avait moyen d’être beaucoup plus ferme afin soit de bloquer ce départ en cours de saison (ou attendre à minima la trêve internationale ou bien le mercato d’hiver) soit pour obtenir une somme bien plus importante.
    Je trouve que ça ressemble vraiment à une mauvaise négo.

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    1. Juni38
      Juni38

      C’est exactement ce qu’exprime JMA et pour moi il a tout a fait raison.

      Les intérêts de l’OL auraient pu être mieux défendus.

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