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En conférence de presse ce mercredi, Jorge Maciel a tenu à rendre hommage à Jesús de Miguel, décédé en plein match. L’entraîneur lyonnais espère qu’une minute de silence sera observée avant la rencontre en sa mémoire.

Au milieu des préoccupations sportives, Jorge Maciel a souhaité terminer sa conférence de presse sur une note beaucoup plus grave. Le technicen portugais a eu une pensée particulière pour Jesús de Miguel. L’attaquant du CD Tenerife, décédé ce mardi 3 novembre à la suite d’un grave accident survenu lors d’une rencontre, la veille.

« Je veux juste finir la conférence parce que je pense qu’il y a un événement qui concerne tous les fans de football. Je veux avoir une pensée pour Jesús de Miguel, qui est décédé. J’espère que demain, nous observerons une minute de silence pour quelqu’un qui a malheureusement perdu la vie en poursuivant son rêve« , a déclaré Jorge Maciel.

L’UEFA prévoit une minute de silence avant les rencontres européennes

Jesús de Miguel a été victime d’un violent choc avec le gardien du FC Andorre. Il a rapidement été pris en charge par les services médicaux. Il a été ensuite évacué en ambulance vers l’hôpital le plus proche. Son état s’est dégradé dans les heures suivantes. Malgré les soins prodigués, le joueur est décédé le lendemain matin. Dès l’annonce du décès, l’UEFA a annoncé qu’une minute de silence serait observée avant toutes les rencontres disputées cette semaine. La Ligue Europa est donc également concernée.