L'OL sans Nuamah ni Niakhaté à la Real Sociedad

Pour ce premier match de l'après Paulo Fonseca contre la Real Sociedad, l'OL va encore devoir faire avec des absents. En plus de ceux notés depuis quelques semaines déjà, Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté se sont ajoutés à la liste.

C'est à se demander quand l'OL pourra réussir à avoir un peu de répit. Ce mercredi, le club a annoncé le départ de Paulo Fonseca, mais doit malgré tout préparer un match de Ligue Europa. Les Lyonnais s'envolent ce mercredi en fin d'après-midi pour Saint-Sébastien pour affronter la Real Sociedad, jeudi soir. Pour ce rendez-vous à Anoeta, Jorge Maciel va devoir composer avec un groupe fortement diminué. Pas vraiment une surprise puisque Fonseca devait déjà bricoler notamment sur le plan offensif. Mais, comme si cela ne suffisait pas, les pépins physiques continuent de s'accumuler entre Rhône et Saône. Ce mercredi, le groupe rhodanien s'est envolé sans Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté.

Première convocation pour Tiago Gonçalves

Si l'entraîneur intérimaire en dira certainement plus sur la nature de ces absences, le Ghanéen avait déjà été diminué dimanche face à Angers, comme l'avait annoncé Paulo Fonseca après la victoire (2-0). Ce sont donc deux nouveaux coups durs alors que l'OL se doit de prendre des points au Pays-Basque après le revers à Hoffenheim. Déjà absent en Ligue 1, Rémi Himbert ne signe pas son retour au contraire d'Adil Hamdani et Noham Kamara. A noter également la convocation de Tiago Gonçalves.

Le groupe de l'OL : Greif, Bengui, Descamps - Tagliafico, Athekame, Abner, Bacher, Kluivert, Mata, Kamara - Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Merah, Gonçalves, Nartey - Nakamura, Duranville, Boudache, Rodriguez, Hamdani