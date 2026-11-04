L'OL sans Nuamah ni Niakhaté à la Real Sociedad

Pour ce premier match de l'après Paulo Fonseca contre la Real Sociedad, l'OL va encore devoir faire avec des absents. En plus de ceux notés depuis quelques semaines déjà, Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté se sont ajoutés à la liste.
C'est à se demander quand l'OL pourra réussir à avoir un peu de répit. Ce mercredi, le club a annoncé le départ de Paulo Fonseca, mais doit malgré tout préparer un match de Ligue Europa. Les Lyonnais s'envolent ce mercredi en fin d'après-midi pour Saint-Sébastien pour affronter la Real Sociedad, jeudi soir. Pour ce rendez-vous à Anoeta, Jorge Maciel va devoir composer avec un groupe fortement diminué. Pas vraiment une surprise puisque Fonseca devait déjà bricoler notamment sur le plan offensif. Mais, comme si cela ne suffisait pas, les pépins physiques continuent de s'accumuler entre Rhône et Saône. Ce mercredi, le groupe rhodanien s'est envolé sans Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté.
Première convocation pour Tiago Gonçalves
Si l'entraîneur intérimaire en dira certainement plus sur la nature de ces absences, le Ghanéen avait déjà été diminué dimanche face à Angers, comme l'avait annoncé Paulo Fonseca après la victoire (2-0). Ce sont donc deux nouveaux coups durs alors que l'OL se doit de prendre des points au Pays-Basque après le revers à Hoffenheim. Déjà absent en Ligue 1, Rémi Himbert ne signe pas son retour au contraire d'Adil Hamdani et Noham Kamara. A noter également la convocation de Tiago Gonçalves.
Le groupe de l'OL : Greif, Bengui, Descamps - Tagliafico, Athekame, Abner, Bacher, Kluivert, Mata, Kamara - Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Merah, Gonçalves, Nartey - Nakamura, Duranville, Boudache, Rodriguez, Hamdani
de quoi quand même faire une équipe ! nous avions tous constaté que Niakhaté n'était pas à son meilleur niveau depuis le retour de la CDM, les raisons ? mentale, physique ? les problèmes de condition physique ou de blessures de certains, les raisons ? fonseca est parti avec son staff ce n'est peut être pas plus mal, financièrement certainement, sportivement ?
Pour ma part j'aimerais aussi voir Hamdani, le départ de Fonseca va peut être rebattre certaines cartes, certains devront faire leurs preuves et profiter de leur chance !
Moi j'espère au contraire que le club continuera a insister sur le fait de NE PAS le faire jouer tant qu'il n'a pas signer son contrat