Plus bel arrêt ou geste technique le plus spectaculaire de Ligue 1. Pour octobre, deux Lyonnais, Dominik Greif et Julien Duranville, sont nommés dans les tops du mois.

Cette saison, la LFP a introduit les tops de la Ligue 1. Dans trois catégories, les spectateurs ont la possibilité de voter chaque mois pour le plus bel arrêt, le plus beau geste technique et le plus joli but. En août-septembre, Rémy Descamps était en lice chez les gardiens. Pour octobre, son compère Dominik Greif prend la relève. Chez les joueurs, Julien Duranville pourrait être félicité pour son dribble qui lui a permis d'effacer Mohamed Abdelmonem (Nice).

Vous avez jusqu'à mercredi midi pour voter

L'ailier est en concurrence avec le Brestois Mama Baldé, le Parisien Ousmane Dembélé, le Niçois Niels Nkounkou et le Marseillais Himad Abdelli. Pour donner votre voix à l'attaquant rhodanien, c'est sur ce lien. Chez les portiers, la parade de Dominik Greif devant Florian Sotoca est parmi les finalistes, malgré la défaite finale à Lens (2-1). Reste à savoir s'il devancera Matvey Safonov (PSG), Nicolas Kocik (Le Mans), Filip Jörgensen (Strasbourg) et Paul Nardi (Auxerre). Pour le soutenir, cliquez ici.

Les sondages sont accessibles jusqu'au mercredi 4 novembre à midi. Les fans comptent pour 55% du score total. Les 45% restants proviennent de la concertation du jury.