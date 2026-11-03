OL : réponse le 3 décembre pour les droits TV de la Ligue 1

Comme attendu, l'appel d'offres pour les droits TV de la Ligue 1 de 2027 à 2032 a démarré ce mardi 3 novembre. Les sociétés intéressées ont un mois pour se faire connaître.

Où sera diffusée la Ligue 1 de 2027 à 2032 ? Dans un mois, on connaîtra la réponse, ou du moins une partie de celle-ci. Ce mardi 3 novembre, comme évoqué précédemment, la LFP a officiellement lancé son appel à candidatures pour les droits TV allant des saisons 2027-2028 à 2031-2032. Gros changement cette année, les entreprises intéressées auront la possibilité d'acquérir l'ensemble du lot unique aujourd'hui proposé.

Déjà des marques d'intérêt, mais qui et à combien ?

Autre option, distribuer à titre exclusif la chaîne Ligue 1+, qui retransmet la compétition. Il y a aussi la possibilité de sous-licencier une partie des matchs si le vainqueur du tour de table veut partager la note. Avant le résultat dans quelques semaines, les dirigeants semblent confiants. "Le marché a émis des marques d’intérêt nouvelles pour le produit", est-il notamment écrit dans le communiqué. Il faudrait que cela se matérialise concrètement, car on sait que cela impactera grandement les clubs français qui subissent, pour la majorité, la chute drastique des revenus liés à la diffusion du championnat.

Du côté de l'Olympique lyonnais, et notamment chez Michael Gerlinger (directeur général), on suit ça de manière attentive. Dans l'optique de redresser la situation financière, l'argent des droits TV aura un rôle majeur. Rendez-vous le 3 décembre pour en savoir davantage.