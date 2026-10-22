Sur l'exercice 2025-2026, l'OL a perdu 87,3 millions d'euros. C'est beaucoup évidemment, mais c'est 57% de moins que lors de la période 2024-2025.

Voilà le premier bilan annuel de l'ère Michele Kang. Le 30 juin 2025, l'Américaine est devenue patronne de l'OL, prenant la suite de John Textor. Au même moment, le club annonçait des pertes records de plus de 200 millions d'euros (201,2 M€). Un an plus tard, la situation n'est toujours pas rose, mais il y a du mieux. Mercredi, celui qui est de nouveau appelé l'OL Groupe a dévoilé un déficit pour 2025-2026 de 87,3 M€. Soit une diminution de 57% sur l'année écoulée, ce qui n'était pas gagné d'après les chiffres semestriels.

Moins de recettes en 2025-2026

De fait, le conseil d'administration "a noté la forte amélioration de la "Société" grâce à la stratégie mise en place par la nouvelle direction qui a porté ses fruits et a permis de fortement diminuer les charges opérationnelles tout en remplissant les objectifs sportifs", dévoile le communiqué. Les données sont donc toujours dans le rouge, mais un peu moins.

Ce résultat s'explique en partie par la baisse des produits d’activité, autrement dit des recettes (222,3 M€ contre 273,7 M€ au 30 juin 2025). Autre point, les amortissements et provisions nets - qui regroupent les créances détenues par le Groupe sur Botafogo, Eagle Bidco et Eagle Football Holdings - se sont envolés. Ils sont passés de 91,1 M€ à 269 M€ en juin dernier.

L'excédent brut d'exploitation se rapproche de l'équilibre

À l'inverse, la masse salariale a chuté de 36%, passant de 177,7 M€ à 114,5 M€, son plus bas niveau depuis huit ans. Les économies ont également concerné les achats et charges externes (-19,2 M€). Tout cela a débouché sur un indicateur de rentabilité, l’excédent brut d’exploitation, beaucoup plus favorable, et même proche de l'équilibre : de -47,7 M€ à -4,7 M€ en douze mois. Les effets de la politique engagée voilà un an et demi se voient en outre sur la dette, abaissée à 409,8 M€, contre 517,9 M€ en juin 2025.

La trajectoire est positive, mais le chemin reste encore long pour réussir sa cure d'assainissement. Sur le plan sportif, quelques qualifications en Ligue des champions aideront à accélérer le retour à de meilleurs auspices, de même que des droits TV locaux plus généreux. En attendant, la vente de joueurs reste l'un des moyens les plus efficaces de renflouer les caisses.