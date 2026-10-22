Ligue Europa : Hoffenheim déjà dos au mur avant de recevoir l'OL

Après deux journées de Ligue Europa, Hoffenheim n'a toujours pas inscrit le moindre point. Le club allemand accueille l'OL jeudi avec l'objectif de lancer enfin sa campagne européenne.

L'Olympique lyonnais se déplace en Allemagne jeudi soir pour affronter Hoffenheim lors de la troisième journée de la phase de ligue de Ligue Europa (21 heures). Avant cette rencontre, les deux équipes connaissent des débuts bien différents dans la compétition. Alors que l'OL a remporté ses deux premiers matchs, son futur adversaire a le compteur bloqué à zéro point.

Deux revers pour Hoffenheim

Le parcours d'Hoffenheim a très mal commencé. Pour son entrée en lice, le club allemand s'est incliné sur la pelouse d'OFI Crète (2-0), le 17 septembre. Un mois plus tard, il a de nouveau perdu, cette fois à domicile face à Besiktas (2-3), malgré deux buts inscrits. Avec cinq réalisations encaissées en deux rencontres, la formation de Christian Ilzer affiche également une différence de buts négative de -3.

Ces deux défaites placent provisoirement l'équipe de Bade-Wurtemberg à la 30e place sur 36 concurrents. Si l'épreuve est encore longue, Hoffenheim doit rapidement engranger des points pour remonter et ainsi se rapprocher des places qualificatives pour la suite du tournoi.

L'OL peut poursuivre son sans-faute

À l'inverse, les Rhodaniens ont parfaitement lancé leur campagne européenne. Après une victoire à Anderlecht (2-1), les hommes de Paulo Fonseca ont enchaîné contre Crystal Palace (3-2) au Parc OL. Avec six points sur six possibles, l'OL figure parmi les meilleures écuries dans cette phase de classement. Le déplacement en milieu de semaine représente donc une grande occasion de continuer la série face à un rival en difficulté.