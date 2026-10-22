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L’entraîneur autrichien Christian Ilzer (@Hoffenheim)

OL : l'entraîneur d'Hoffenheim se méfie de la tactique lyonnaise

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • Avant d'affronter l'OL en Ligue Europa, l'entraîneur d'Hoffenheim a salué le travail de Paulo Fonseca et les qualités de son équipe. Il s'attend à une rencontre exigeante face à des Lyonnais capables de faire la différence grâce à leur vitesse et à leur maîtrise du ballon.

    À la veille de la confrontation entre Hoffenheim et l'OL, le discours est respectueux du côté allemand. En conférence de presse ce mercredi, Christian Ilzer a souligné les nombreuses qualités des coéquipiers de Moussa Niakhaté, qu'ils considèrent comme une formation difficile à manœuvrer. Les deux victoires lyonnaises à Anderlecht (2-1) et contre Crystal Palace (3-2) ont particulièrement retenu son attention.

    Christian Ilzer dithyrambique envers Paulo Fonseca

    L'entraîneur autrichien a d'abord insisté sur la dimension tactique du jeu de son rival. "On a beaucoup de respect pour les Lyonnais qui font preuve d'une grande qualité tactique. Ils savent très bien jouer et sont très flexibles sur le terrain", a-t-il expliqué. Il a également mis en avant la présence de joueurs rapides et physiques dans les différentes lignes de l'équipe rhodanienne. Le technicien n’a pas manqué de saluer le travail de Paulo Fonseca, qu'il a encensé. "Il a un plan de jeu très clair et il a réussi à imprimer cette identité à l'OL", a-t-il souligné. Selon lui, l'actuel leader de Ligue 1 dispose de plusieurs armes offensives, notamment sa capacité à centrer, à exploiter les espaces et à se projeter rapidement vers l'avant.

    Les Allemands craignent les transitions adverses

    Pour autant, le coach de 49 ans veut que ses troupes abordent ce rendez-vous avec confiance, en s'appuyant sur leurs atouts. Il a identifié la maîtrise du ballon et la vitesse des transitions lyonnaises comme deux dangers à surveiller. Les Allemands devront donc rester vigilants face aux espaces laissés à leurs adversaires. "L'un des grands dangers est la maîtrise du ballon et les contres, observe-t-il. On a vu qu'ils étaient très rapides et ce n'est pas pour rien qu'ils sont en tête du championnat. Aller gagner à Anderlecht et l'emporter à domicile contre Crystal Palace, c'est déjà un gage de leurs qualités, mais il faut aussi qu'on soit conscients de nos forces, qualités et qu'on se fasse confiance pour faire le meilleur match possible."

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    1 commentaire
    1. Avatar
      KIM K - jeu 22 Oct 26 à 13 h 12

      En fait il n'y a que les anti Fonseca qui soutiennent le départ de P Fonseca .

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