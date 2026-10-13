Quand tout roule, l'OL récite idéalement sa partition. Mais lorsque l'adversaire le contre, à l'image de Lens, il semble sans solution. Très scolaire, il gagnerait à sortir davantage du cadre imposé.

Le constat est visible depuis un moment pour celles et ceux qui regardent l'OL. Mais les récentes déclarations de Nicolas Tagliafico, Corentin Tolisso et Sidney Govou (dans Le Progrès) ont mis en lumière cet aspect qui ne concerne pas uniquement l'équipe de Paulo Fonseca. Après le revers à Lens vendredi (2-1), le capitaine rhodanien a confié qu'ils "avaient travaillé des choses qui n'ont pas été respectées sur le plan tactique, on n'a pas compris certains points nous les joueurs sur le terrain." Une sortie qui nous pousse à nous interroger.

On a plusieurs fois évoqué le côté trop bon élève de l'Olympique lyonnais sous les ordres du Lusitanien. Or, quand tout va bien, à l'image du succès face à Rennes (4-0), c'est impeccable et il n'y a rien à redire. Sauf qu'il est régulièrement confronté à un rival qui contrarie fortement ses plans, comme le Paris FC (0-0) ou les Sang et Or. Et c'est là que le bât blesse. Car bien souvent, lorsque cela arrive, il ne parvient pas à se défaire de ce côté stérile, comme s'il n'avait qu'une seule corde à son arc.

Moins de facteurs X, des footballeurs plus scolaires que par le passé

Au-delà du dispositif, c'est un problème de fond auquel il est confronté. "Les joueurs sont devenus beaucoup trop scolaires. Ça manque de personnalité, de libre arbitre, de folie. On a besoin d'avoir des footballeurs d'instinct, un facteur X, qui, sur un dépassement de fonction, va faire une différence, réclamait notre consultant Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones lundi. Désormais, tout est aseptisé car avec la vidéo, tu connais par cœur l'adversaire et le coach t'explique tout ce que tu dois faire. Tu es téléguidé. Sauf que ce sport demande des erreurs, et c'est comme ça qu'ils progresseront car à force de les répéter, ils en feront moins."

L'ancien gardien, trois fois champion de France entre 2003 et 2005, poursuit sa réflexion. "Aujourd'hui, il y a des fondamentaux à mettre dans un match. De l'envie, de l'impact, dans l'aspect technique, l'état d'esprit... Et derrière, il y a la stratégie. Je trouve qu'actuellement, c'est trop aseptisé, il y a beaucoup de préparation et peut-être trop de tactique, estimait-il. Normalement, on a les réflexes au bout de quatre mois (depuis la reprise). Tu n'as pas besoin de revoir le plan de jeu à chaque fois. Évidemment, il y a certaines adaptations à avoir, mais ils ont la base, les circuits de passes, les ressorties..."

L'OL a du mal à activer un plan B que ça ne va pas

Une déclaration en écho à Paulo Fonseca, qui regrettait que sa formation n'ait pas réussi à appliquer son plan à Bollart. "On avait préparé une façon de presser, de défendre, d’être rigoureux, et ce que l’on a fait était loin de ce que l’on avait travaillé, observait le technicien de 53 ans. On avait des problèmes défensivement, parce qu’on était loin, on ne pressait pas bien. Et après, avec le ballon, on forçait sur les côtés tout le temps." L'OL est parvenu à se défaire des griffes lensoises à partir de l'heure de jeu, mais c'était insuffisant, malgré des entrants qui ont amené autre chose.

Pensionnaire de l'académie lyonnaise de 2018 à 2024, Baptiste Monveneur a pendant six ans baigné dans cet univers de l'apprentissage tactique. Notamment avec Pierre Sage, qu'il a côtoyé. Un enseignement parfois à outrance confie-t-il. "On a tendance à penser qu'elle sert de fondation à une rencontre, mais selon moi, c'est un plus, affirmait-il. Sans elle, évidemment on se tire une balle dans le pied, on se fait manger, mais si on ne met pas les fondamentaux en premier, ça ne passera pas. J'irai plus loin, comment on déroge au cadre ? Quand j'étais au centre de formation, la stratégie prenait énormément de place. À 16-17 ans, quand tu es parmi les meilleurs, c'est positif, mais quand tu affrontes des adversaires d'un niveau équivalent, il faut autre chose. Celui qui te fera gagner, ce n'est pas le gars qui restera dans sa zone, c'est celui qui sera capable de faire le geste ou l'action décisive."

Le groupe manque d'un profil Cherki ou Endrick, même d'un niveau moindre

Maintenant, comment se défaire de ça, pour, dans la difficulté, parvenir à s'extraire de situations compliquées ? "C'est à la fois la responsabilité des footballeurs, mais également du coach. S'il donne un cadre trop fermé et que tu n'arrives pas à en sortir, ça donne ça. Or, ce sont les personnalités qui font les grands joueurs. Il y en avait davantage avant car il y avait plus de spontanéité, de QI foot. D'après moi, on a perdu tout ça en multipliant les consignes pour chaque phase de jeu, a remarqué Nicolas Puydebois. On les bride désormais alors qu'il n'y a rien de plus simple que de jouer au football. On l'a trop complexifié."

Est-ce que Paulo Fonseca peut offrir davantage de liberté à ses troupes, offensivement surtout ? "C'est l'école portugaise. Ils veulent gagner de cette manière-là. Quand tu as le matériel, ça va, mais sinon, c'est plus difficile", soulignait celui qui est adjoint de Kévin Garnier au Macôn 71. Autre question, a-t-il le matériel et des éléments suffisamment créatifs - par la passe ou le dribble - pour que ce soit efficace ? C'est sûr que ces profils "à la Cherki" ou "à la Endrick" manquent sans doute à l'Olympique lyonnais aujourd'hui.

Encourager davantage les joueurs à prendre des initiatives

Cependant, il reste des atouts à utiliser, dans d'autres aspects comme la vélocité ou la vitesse pour faire des différences. "Sur le 11, je ne demande pas aux centraux de prendre des initiatives (surtout sans Moussa Niakhaté, qui a cette capacité à la relance). Mais un Ernest Nuamah doit le faire, par exemple. Il faut trouver le bon équilibre. Car à Lens, et un peu comme au Paris FC, le schéma a été neutralisé. Donc maintenant, comment on fait quand ça arrive ? Là-dessus, l'OL est perfectible, effectivement", acquiesçait Baptiste Monveneur, qui dirige des U15 à l'AS Misérieux Trévoux.

Si l'on peut regretter cette "surintellectualisation" du ballon rond, il faut avoir conscience que cela fait partie intégrante de ce sport désormais. "C'est une réalité, mais pour autant, est-ce qu'on peut être différents des autres et tout lâcher ? Non, il n'y a plus de retour en arrière possible", résumait l'auteur du livre "À l’aube du jeu et des mots". Sans évolution, il y a fort à parier que l'on revoit ce visage de l'Olympique lyonnais scolaire, avec tout ce que cela comporte comme avantages et inconvénients. Pour le meilleur et pour le pire.