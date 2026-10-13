OL - Crystal Palace : 35 000 billets écoulés à deux jours du match

À deux jours de la rencontre entre l'OL et Crystal Palace, le club a vendu 35 000 billets. Ce sera le premier match des Lyonnais à Décines depuis presque un mois.

Ferez-vous le doublé ? Cette semaine, l'OL jouera à deux reprises à domicile. Contre Crystal Palace tout d'abord, en Ligue Europa, puis face à Nice, dimanche soir. Après le revers à Lens, c'est l'occasion de se relancer, même si la réception des Anglais ne sera pas une partie de plaisir. Programmé à 18h45, ce match n'est pas au meilleur horaire possible, surtout un jeudi. Cependant, 35 000 personnes ont actuellement leur place pour cette confrontation, nous a confirmé le club.

Le parcage anglais sera plein

Combien de spectateurs seront-ils au bout du compte ? Réponse le 15 octobre. Sachant que le parcage pour les visiteurs, lui, sera plein. Les Londoniens ont l'autorisation de se déplacer, en respectant certaines consignes. Pour les fans lyonnais, ce sera le retour au stade, presque un mois après la victoire éclatante contre Rennes (4-0).

Le Parc OL ne sera pas à guichets fermés pour cette confrontation inédite, mais on devrait apercevoir une belle ambiance néanmoins. Surtout si Corentin Tolisso et ses compères parviennent à enflammer la rencontre, ce qu'ils n'ont pas su faire à Bollaert vendredi (2-1).