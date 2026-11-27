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Est-ce que l’OL n’en a pas fait assez pour battre Lillestrøm jeudi (0-0) ? Sans aucun doute. Les acteurs principaux avaient des pistes pour expliquer ce résultat décevant.

Quand rien ne va, rien ne va. Le sujet du penalty refusé de manière incompréhensible à Loïs Openda a évidemment fait réagir jeudi dans les couloirs du Parc OL. Mais sans minimiser son impact, les Lyonnais auraient dû se rendre la tâche plus facile avant ça. Contre Lillestrøm, Carlos Vicens avait décidé de changer toute sa ligne offensive, donnant sa chance à Rémi Himbert, Julien Duranville et Kaïl Boudache.

Ce mauvais résultat (0-0) n’est bien sûr pas seulement de leur fait, mais disons que les trois hommes n’ont pas bousculé la hiérarchie. Et à leur image, les coéquipiers de Corentin Tolisso, malgré 22 tirs dont 7 cadrées, n’ont jamais réussi à forcer la décision. La faute à trop de maladresses dans la zone de vérité, à des gestes ratés et à des choix infructueux.

Carlos Vicens a essayé d’expliquer cette contreperformance. « Je ne dirais pas que l’équipe n’a pas démarré la rencontre. Notre pressing a fonctionné, même si nous n’avons pas réussi à convertir nos actions. On avait du mal à avoir des situations de un contre un, notamment à gauche avec Julien Duranville. À la mi-temps, j’ai demandé aux défenseurs centraux de jouer plus haut. On a dominé, mais lorsqu’on fait face à un adversaire fatigué, il faut profiter des secondes de retard qu’il peut avoir pour se créer des occasions. On en a eu, mais on ne les a pas mises au fond, regrettait-il. J’ai tout de même noté des bons efforts de la part de mes joueurs. »

Un OL pas assez vertical ? Non, selon Carlos Vicens

Certes, ils n’ont pas rechigné à la tâche, mais n’ont-ils pas manqué d’un coup d’accélérateur, par la passe ou le dribble, pour prendre de vitesse l’arrière-garde norvégienne ? « Peut-être que parfois, on n’a pas été assez verticaux. On a une certaine manière de jouer avec le nouvel entraîneur, et il nous faut encore un peu de temps pour améliorer nos automatismes. Mais je pense que notre jeu, ce n’est pas d’aller constamment vers l’avant. On construit et on crée des opportunités comme on l’a fait. Je pense que c’est notre style et aussi notre force », insistait Félix Bacher.

L’entraîneur espagnol, lui, allait encore plus loin. « Parfois, on a été trop verticaux. On n’a pas été suffisamment patients pour trouver le bon timing, la dernière passe », affirmait l’ancien technicien de Braga.

Lorsque les espaces se sont ouverts en fin de partie, l’OL a cru voir le chemin de la victoire s’offrir à lui. Mais au final, et comme l’a bien résumé Loïs Openda, il a toujours vu la cage se dérober, pour une raison ou pour une autre. « On repart avec un point, mais on devait prendre les trois. On est tombés contre un rival qui a bien défendu, même si on aurait dû faire mieux. Je pense qu’après Lille (succès 0-1 samedi dernier, NDLR), on aurait pu montrer un peu plus ici, a reconnu le Belge. Ce n’était pas facile d’emballer ce match. On était bien dans la possession, sur les seconds ballons, mais il a manqué des choses dans les 30 derniers mètres pour aller chercher le but : de la justesse et de l’agressivité, sans doute un peu des des deux. »

Même avec quatre attaquants pour finir, ça n’a pas suffi à tromper Lillestrøm et sa défense

Il en ressort donc beaucoup de frustration. Et pourtant, l’Olympique lyonnais a tenté d’emballer en finissant en 4-4-2 avec quatre attaquants. Même ça, ça n’a pas suffi. « C’est un peu agaçant de ne pas l’avoir emporté parce que je pense qu’on a bien joué pendant la majeure partie de la rencontre. On a vraiment dominé, et n’a couru après l’ouverture du score en première période. En deuxième, on a poussé, et ce n’est bien sûr pas facile de jouer contre un bloc bas. On n’a pas eu cette dernière passe, et parfois quelques courses pour les pousser dans la surface, les obliger à laisser des espaces et ensuite obtenir une bonne frappe, une bonne occasion », confiait Félix Bacher, insatisfait.

Pour la Ligue Europa, ce nul condamne quasiment le club rhodanien à un sans-faute sur les trois dernières sorties s’il veut accrocher le top 8. Pour la suite de l’exercice, cela démontre qu’il n’aura aucune marge, surtout si les arbitres prennent d’aussi mauvaises décisions à son encontre. « Notre début de saison est bon. On sait être efficaces, mais ça arrive, il y a des affiches comme ça où ça ne rentre pas, concluait Loïs Openda. Ce résultat n’est pas un coup d’arrêt. On connaît nos objectifs. » Il ne faudrait toutefois pas trop que ce type de soirée se représente pour l’OL.